Bagdad/Erbil – Das irakische Parlament hat Ministerpräsident Haider al-Abadi aufgerufen, Truppen in die von Kurden kontrollierten Öl-Felder um Kirkuk zu entsenden. Die Regierung müsse sie „wieder unter die Kontrolle des Öl-Ministeriums bringen“, hieß es in der am Mittwoch verabschiedeten Resolution. Al-Abadi solle „den Einsatz der Sicherheitskräfte in den umstrittenen Gebieten anordnen, darunter auch Kirkuk“.

Die Aufforderung folgt dem umstrittenen Unabhängigkeitsreferendum der nordirakischen Kurden vom Montag. Deren Regionalregierung wies ein Ultimatum der Zentralregierung in Bagdad zurück, die Kontrolle über die internationalen Flughäfen in der Region zurückzugeben.

Die Kurden im Nordirak hatten sich mit überwältigender Mehrheit für eine Unabhängigkeit ausgesprochen. In dem umstrittenen Referendum Anfang der Woche stimmten mehr als 92 Prozent der Wähler für eine Abspaltung vom Irak, wie die Wahlkommission in Erbil am Mittwoch erklärte.

Öl-Felder von Perschmerga kontrolliert

Kirkuk und die nahe gelegenen Öl-Felder werden seit 2014 von kurdischen Peschmerga kontrolliert. Sie übernahmen die Region, nachdem die irakische Armee vor der anrückenden Extremisten-Miliz IS (Daesh) floh. Die Kurden beanspruchen traditionell die auch von Arabern und Turkmenen bewohnte Region. Auch dort nahm die Bevölkerung an der Abstimmung teil. Nach Angaben der kurdischen Regionalregierung stimmte eine Mehrheit für die Loslösung vom Irak.

Al-Abadi hatte als Reaktion auf das Referendum die Rückgabe der Kontrolle über die Flughäfen Erbil und Sulaimaniya verlangt. Die Luftfahrtbehörde in Bagdad wies ausländische Airlines an, Flüge in die kurdischen Autonomiegebiete von Freitag an zu stoppen. Die ägyptische Fluglinie Egypt Air und die libanesische MEA erklärten, sie würden ihre Verbindungen einstellen.

AUA fliegt weiter Erbil an

Die AUA und ihre Mutter Lufthansa werden dagegen bis auf weiteres Erbil anfliegen, teilten Sprecher der Airlines auf Anfrage mit. Auch Turkish Airlines teilte mit, die Flüge gingen weiter, da keine offizielle Mitteilung aus dem Irak eingetroffen sei.

Der kurdische Transportminister Maulud Murad sagte am Mittwoch dagegen, das Offenhalten der Flughäfen sei sowohl für die kurdische Regierung als auch für die Sicherheitskräfte im Kampf gegen den IS notwendig.

Kurden-Präsident Massoud Barzani hatte am Dienstagabend den Sieg bei dem Referendum erklärt, obwohl bisher kein offizielles Ergebnis vorliegt. Nach vorläufigen Zahlen stimmten Barzani zufolge knapp 92 Prozent der Wähler für die Unabhängigkeit. Beobachter hatten vor dem Referendum eine überwältigende Mehrheit für eine Abspaltung erwartet.

Autonom, aber ohne eigenem Staat

Die Kurden im Nordirak genießen zwar weitgehende Autonomierechte, träumen aber seit Jahrzehnten von einem eigenen Staat. Mit dem Referendum will Barzani Fakten schaffen, um die Zentralregierung zu Verhandlungen über eine kurdische Unabhängigkeit zu zwingen.

Das Referendum war von der Zentralregierung in Bagdad, dem Iran, der Türkei sowie von westlichen Staaten wie den USA und Deutschland kritisiert worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat mit einer Blockade der Kurden-Region gedroht und einen Einsatz des Militärs nicht ausgeschlossen. Irakische und türkische Soldaten nahmen Anfang der Woche an gemeinsamen Manövern teil. Das irakische Militär kündigte am Mittwoch zudem die Entsendung einer hochrangigen Delegation in den Iran an „um militärische Unternehmungen abzusprechen“. (APA/dpa/AFP)