Raqqa /Bagdad – In der ehemaligen IS-Hochburg Raqqa gibt es nach Schätzungen des US-Militärs noch vereinzelte Widerstandsnester der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Nach Schätzungen könnten sich in der Stadt noch etwa 100 IS-Kämpfer aufhalten, sagte der Sprecher der von den USA angeführten Anti-IS-Koalition, Ryan Dillon, am Dienstag zu Reportern per Videokonferenz aus Bagdad.

Raqqa sei zu mehr als 90 Prozent befreit, fügte er hinzu. Der IS stehe in der Stadt „am Rande einer verheerenden Niederlage“.

Die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) hatten zuvor erklärt, sie hätten Raqqa vollständig erobert. Die Militäroperation sei beendet, sagte der Sprecher der SDF, Talal Silo, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Nun werde nach letzten IS-Widerstandsnestern gesucht.

Mit dem Fall von Raqqa verliert der IS, der die Stadt 2014 erobert hatte, nach Mosul im Nordirak auch seine wichtigste Hochburg in Syrien. Nachdem sich in den vergangenen Tagen bereits Hunderte syrische IS-Kämpfer ergeben hatten, kämpften zuletzt nur noch einige Dutzend ausländische Jihadisten im Zentrum der Stadt. Tausende Zivilisten hatten aus der belagerten Stadt fliehen können. Das siegreiche SDF-Bündnis wurde bei der Schlacht um Raqqa von Luftangriffen der US-geführten Internationalen Koalition sowie durch Spezialeinheiten am Boden unterstützt.

Menschenrechtler schätzen 3250 Tote

Die Kämpfe um die ehemalige IS-Hochburg haben nach Angaben von Menschenrechtlern 3.250 Menschen das Leben gekostet, darunter mehr als ein Drittel Zivilisten. Nach Zählung der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte waren 1130 der Menschen, die seit dem Sturm auf die nun eroberte Stadt im Juni starben, Unbeteiligte. Zudem würden Hunderte weitere Menschen vermisst.

Für einen Teil der zivilen Opfer dürften dabei die Luftangriffe der US-geführten Internationalen Koalition verantwortlich gewesen sein. Die Bombardements des Bündnisses trafen immer wieder auch Menschen, die mit den Kampfhandlungen nichts zu tun hatten. Es wurde auch davon berichtete, dass Kämpfer der Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) Unbeteiligte als lebende Schutzschilde missbrauchten.

