Verspüren Sie angesichts des scheinbar latenten Bedrohungsszenarios Nordkoreas und der Aufrüstung der Worte Angst?

Michael Schwarzinger:Zur Besorgnis besteht kein Anlass, den Leuten hier geht es genauso wie mir. Und nicht vergessen: In Südkorea leben eine Million Chinesen, 160.000 US-Amerikaner, 300 Österreicher. Und am Montag kommt meine Frau ... (lacht)

Wie empfindet die Bevölkerung die Situation? In Gesprächen wird immer darauf verwiesen, das seien ihre „Brüder und Schwestern“, auch hiesige Zeitungen gehen mit der Situation rund um „NK“ (Nordkorea, Anm.) zurückhaltend um.

Schwarzinger:Es gibt nur ein Korea, zumindest in den Augen der Koreaner. Die Teilung Koreas stellt eine permanente Frustration dar, nicht umsonst gibt es einen Minister für Wiedervereinigung. Es gibt kein Gefühl der Bedrohung in Südkorea, eher ein Gefühl der Enttäuschung.

Was stimmt Sie zuversichtlich, dass sich die Situation entspannt und der Dialog aufgenommen wird?

Schwarzinger:Es gibt genügend Anzeichen für Deeskalation: Der Süden will dem Norden humanitär helfen, der neue Präsident Moon stellte unmittelbar nach Amtsantritt eine Acht-Millionen-Dollar-Spende an das UNO-Entwicklungsprogramm in Aussicht, die 600.000 Nordkoreaner mit dem Nötigsten versorgt. Doch allein das offenbart den Zwiespalt: Nicht jeder freut sich darüber.

Die nordkoreanischen Raketentests wurden mit Sanktionen der Staatengemeinschaft beantwortet. Ist das auch im Sinne des Südens?

Schwarzinger: Südkorea trägt diese mit, im Stich lassen will man die nordkoreanischen Landsleute aber auch nicht. Man trägt zur Deeskalation bei, hält im Gegenzug aber eine mit Hightech-Waffen ausgerüstete schlagkräftige Armee von 600.000 Mann bereit.

In westlichen Medien gewinnt man den Eindruck, man stünde kurz vor dem Krieg, auch der nordkoreanische UNO-Botschafter verstärkte mit einer Aussage diesen Eindruck. Wie sind die Manöver von Südkorea und den USA zu interpretieren?

Schwarzinger: Die Manöver sind weder Kriegstreiberei noch Provokation, sie finden regelmäßig statt. Im Gegenzug gibt es ein ständiges Offert für Verhandlungen, man will den Spannungspegel niedrig halten.

Und dennoch rüstete man sich in Südkorea, speziell in Seoul unweit der Grenze, mit allerhand Schutzmaßnahmen.

Schwarzinger:In Seoul gibt es riesengroße Schutzräume, das U-Bahn-System ist mit Artillerie versehen. Aber eine aktuelle Bedrohung — nein. Die Rhetorik ist nach dem auf ruhigen Ton bedachten Obama etwas verschärft, das ist Teil der Strategie. Nicht jeder Experte hieß Obamas Vorgehen gut, denn man sah, dass die Geduld zu nichts führte. Trump will sich von Obama abheben, das Ziel war allerdings das gleiche.

Welche Rolle nimmt Österreich da ein?

Schwarzinger:In Wien gibt es eine nordkoreanische Botschaft, die Beziehungen sind gut. Aber die Bemühungen der Staatengemeinschaft sind es nun einmal, die Zahl der Staaten mit Atomwaffen niedrig zu halten, und Österreich schließt sich dem an.

Und Sie vertreten ja auch Österreichs Interessen in Nordkorea.

Schwarzinger: Das stimmt, demnächst werde ich wohl zu meinem Antrittsbesuch in Pjöngjang antreten.

Von Nordkoreas Diktator Kim Jong-un hatte man sich angesichts seiner Ausbildung in der Schweiz eine Wende in der Isolationspolitik erwartet.

Schwarzinger: In Südkorea ist er verhasst, da er permanent Bedrohungsszenarien sucht, um sein Überleben zu sichern, auch in den eigenen Reihen. Zu Beginn seiner Amtszeit gab es Anlass zur Hoffnung, es wurden Reformen gesetzt, Bauern konnten etwa ihre Produkte auf einem Markt verkaufen. Aber ob das reicht?

Südkorea gilt als Tigerstaat, als Land permanenten Wachstums. Hält der an?

Schwarzinger: Der Zuwachs betrug durchschnittlich sieben Prozent zwischen den 60er- und 90er-Jahren, nicht umsonst gelten die Bürger ob ihres Eifers als die „Preußen Asiens“. Aber auch Probleme sind unverkennbar.

Es heißt, es würde alles auf die großen Unternehmen abgestimmt werden.

Schwarzinger: Die Balance fehlt, auch wenn der Mindestlohn von der linksliberalen Regierung um 17 Prozent angehoben werden soll. Das stellt allerdings kleinere Unternehmen vor Probleme, und die litten schon bisher unter den großen Konglomeraten wie Samsung.

Wer trägt den anhaltenden Aufschwung Südkoreas mit?

Schwarzinger: Auch hier zeichnen sich Probleme ab, denn es gibt immer weniger Kinder: Schon bald kommen auf einen Arbeitenden 1,5 Pensionisten. Die Lösungen: robotergesteuerte Technologie am Arbeitsmarkt, eine Anhebung der Frauen-Beschäftigung oder Immigration.

Das Gespräch führe Flo Madl