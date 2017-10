Mogadischu - Zwei Wochen nach einem verheerenden Bombenanschlag in Mogadischu sind am Samstag bei einem Doppelanschlag und anschließendem Angriff mindestens 14 Menschen getötet worden. Zuvor war von drei bis vier Todesopfern die Rede. Die koordinierte Attacke galt einem bei Regierungsvertretern beliebten Hotel im Norden der somalischen Hauptstadt.

Zu der Tat bekannte sich die radikalislamische Al-Shabaab-Miliz. Mindestens zwei Angreifer sollen sich am Abend noch in dem Hotel verschanzt haben.

Schüsse bis zum späten Abend



Nach Angaben eines Polizisten explodierten innerhalb kurzer Zeit ein Wagen vor dem Hotel "Nasa Hablod 2" und ein Kleinbus an einer nahe gelegenen Kreuzung. Kurz darauf sollen Bewaffnete das Hotel gestürmt haben. Bis zum späten Abend waren immer wieder Schüsse zu hören. Die Sicherheitskräfte vermuteten laut einem ihrer Vertreter, dass noch mindestens zwei Angreifer in dem Gebäude waren.

Unter den Toten waren ein ranghoher Polizeivertreter sowie ein ehemaliger Abgeordneter. Die meisten anderen Opfer seien Zivilisten, sagte der Sicherheitsvertreter Mohamed Moalim Adan. Hotel und Umgebung sind seit dem Angriff abgeriegelt, der Einsatz dauerte an.

Die Al-Shabaab-Miliz reklamierte die Tat für sich. Ihre Kämpfer seien in das Hotel eingedrungen, in dem sich "abtrünnige Regierungsvertreter" aufhielten, erklärte sie in ihrem Propaganda-Radio Andalus.

Hotel war bereits 2016 Ziel eines Anschlages



"Nasa Hablod 2" ist ein Ableger des Hotels "Nasa Hablod", das bereits im Juni 2016 Ziel eines Angriffs von Al-Shabaab-Kämpfern war. Dabei wurden elf Menschen, darunter ein Regierungsvertreter, getötet. Die Attacke verlief ähnlich wie am Samstag: Zunächst sprengte sich ein Selbstmordattentäter in einem mit Sprengstoff geladenen Fahrzeug vor dem Hotel in die Luft, dann stürmten Bewaffnete das Hotel. Erst nach sieben Stunden beendeten Sondereinsatzkräfte den Angriff und erschossen drei der Angreifer.

Vor genau zwei Wochen waren bei einem Anschlag mit einem mit Sprengstoff präparierten Lastwagen vor einem Hotel in Mogadischu mindestens 358 Menschen getötet und knapp 300 weitere verletzt worden. Zu dem folgenschwersten Anschlag in der Geschichte des ostafrikanischen Landes bekannte sich bisher niemand. Die somalischen Behörden gehen jedoch davon aus, dass er ebenfalls von der Al-Shabaab verübt wurde.. (APA, AFP)