Kabul – Nach einem Anschlag im Diplomaten- und Regierungviertel der afghanischen Hauptstadt Kabul am Dienstagabend ist die Zahl der Toten auf insgesamt acht gestiegen. Das bestätigte am Mittwoch der Sprecher des Innenministeriums, Nadschib Danisch. Dazu gehören der Attentäter – laut Polizei ein Junge zwischen zehn und 14 Jahren – und sieben weitere Todesopfer. Ob das Kind wusste, dass es eine Bombe mit sich trug, konnten die Ermittler zunächst nicht mit Sicherheit sagen. Die Terrormiliz IS (Daesh) hatte den Anschlag für sich reklamiert.

Kind passierte ersten Kontrollpunkt der Grünen Zone

Mehrere Tote und Verletzte sind nach Erkenntnissen vom Morgen Regierungsangestellte. Besonders hart traf es das wichtige Unabhängige Direktorat für Lokale Regierungsführung (IDLG). Vier der Toten und acht der rund 20 Verletzten seien Kollegen, sagte Sprecherin Munira Jusufsada. Unter den Verletzten sei auch der stellvertretende Gouverneur der nordafghanischen Provinz Tachar. Vier verletzte IDLG-Angehörige seien in kritischer Verfassung. Das Zentrale Statistikamt des Landes meldete elf verletzte Angestellte, drei davon wurden schwer verletzt.

Die Explosion ereignete sich wenige Meter entfernt vom Büro für auswärtige Angelegenheiten des Verteidigungsministeriums. Dessen Sprecher sagte, der Attentäter habe den ersten Kontrollpunkt zur so genannten Grünen Zone in Kabul überwunden. Am zweiten Kontrollpunkt in dem Sperrbereich sei er gestoppt worden, woraufhin der Sprengsatz explodiert sei. Welches Ziel der Attentäter treffen wollte, sei nicht klar. Mitarbeiter des Verteidigungsministeriums seien nicht unter den Opfern.

Die Explosion ereignete sich gegen 16 Uhr Ortszeit, wenn für gewöhnlich viele Angestellte ihre Büros in Kabul verlassen. Augenzeugen berichteten, wie blutende Menschen am Boden lagen und Rettungswagen zahlreiche Opfer wegbrachten.

Rückschlag für Präsident Afghani

Das Attentat ist für den afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani ein Rückschlag. Er hatte nach dem Anschlag vom 31. Mai auf die deutsche Botschaft in Kabul mit mehr als 150 Toten und rund 400 Verletzten versprochen, die Sicherheitsmaßnahmen in der Grünen Zone zu verstärken. Ghani ordnete umgehend eine Untersuchung darüber an, wie es dem Attentäter gelingen konnte, so weit vorzudringen.

In dem Gebiet befinden sich zahlreiche diplomatische Vertretungen und die Büros internationaler Organisationen, auch diejenigen des NATO-Einsatzes Resolute Support und das der UN-Unterstützungsmission Unama. Der US-Geschäftsträger Hugo Llorens sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von einer „feigen Attacke“.

Serie schwerer Anschläge in Afghanistan

Islamistische Attentäter hatten Afghanistan in den vergangenen Tagen mit einer Serie schwerer Anschläge auf Moscheen und Militäreinrichtungen überzogen. Am 21. Oktober sprengte sich ein Attentäter in Kabul in die Luft und riss 15 Rekruten mit in den Tod. Nur 24 Stunden zuvor verübte ein anderer Attentäter einen Anschlag mit 56 Toten auf eine schiitische Moschee in Kabul. Bei der Serie von landesweit sieben Anschlägen starben seit dem 17. Oktober mehr als 200 Menschen.

Die Truppen der NATO-Verbündeten hatten Ende 2014 ihren Kampfeinsatz in Afghanistan beendet und danach die Ausbildungsmission Resolute Support gestartet. Derzeit haben die USA etwa 8400 Soldaten in Afghanistan stationiert. Rund 7000 beteiligen sich an Resolute Support, die auch von der deutschen Bundeswehr mit derzeit rund 930 Soldaten unterstützt wird.

Der Einsatz soll afghanische Soldaten und Polizisten dazu befähigen, selbst für Sicherheit im Land zu sorgen. Die großen Verluste und die zahlreichen Desertionen führen nach Einschätzung von Beobachtern aber dazu, dass viele Soldaten in den Reihen der afghanischen Armee inzwischen demoralisiert sind.

Die USA hatten den internationalen Militäreinsatz in Afghanistan nach den Anschlägen vom 11. September 2001 in New York gestartet. Die damals in Afghanistan herrschenden Taliban wurden zwar von der Macht vertrieben, militärisch aber nie entscheidend geschwächt. Zeitweise hatten die USA mehr als 100.000 Soldaten in dem Land am Hindukusch stationiert. Seit 2011 sank ihre Zahl dann aber kontinuierlich. (APA/AFP/Reuters)