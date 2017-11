Den Haag – Die Anklage des Internationalen Strafgerichtshofes will ein offizielles Ermittlungsverfahren gegen US-Soldaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan starten. Chefanklägerin Fatou Bensouda beantragte dazu am Montag die richterliche Zustimmung, wie das Gericht in Den Haag mitteilte. Die Anklage will auch gegen die Taliban und staatliche afghanische Sicherheitskräfte ermitteln.

Bereits seit 2006 untersucht die Anklage Berichte über Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit während des bewaffneten Konfliktes in Afghanistan seit 2002. Die USA erkennen das Weltstrafgericht zwar nicht an, aber da Afghanistan Vertragsstaat ist, wäre ein Ermittlungsverfahren auch gegen US-Soldaten möglich.

Nach eingehender Prüfung der vorliegenden Beweise bestehe der „begründete Verdacht auf Kriegsverbrechen“, teilte die Anklage mit. Sie wolle gegen US-Soldaten sowie Mitarbeiter des US-Geheimdienstes CIA ermitteln wegen „geheimer Haftanstalten“ in Afghanistan oder auf dem Gebiet anderer Vertragsstaaten des Gerichtes vor allem in den Jahren 2002 und 2003. Wann das Gericht über die Aufnahme von Ermittlungen entscheidet, ist nicht bekannt. (APA/dpa)