Den Haag/Wien – Außenminister Sebastian Kurz (ÖVP) und die deutsche Bundesregierung haben das Urteil gegen Ratko Mladic begrüßt. Das Urteil sei ein „weiterer wichtiger Schritt hin zur Aufarbeitung der furchtbaren Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien“, betonte Kurz am Mittwoch in einer Aussendung. „Dieses Urteil ist daher von allen Seiten zu respektieren.“

Die entschlossene gerichtliche Verfolgung aller Täter sei Voraussetzung für Gerechtigkeit und Aufarbeitung, und somit für Vergebung und Versöhnung, erklärte der ÖVP-Chef weiter. „Eine der Lehren aus den kriegerischen Auseinandersetzungen muss sein, dass die Staaten in der Region des Westbalkans in Zukunft noch enger grenzüberschreitend zusammenarbeiten sollten.“

Deutschland will sich für starkes Völkerstrafrecht einsetzen

Für die deutsche Regierung ist der Richterspruch ebenfalls ein „wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung der grausamen Verbrechen, die in den 1990er Jahren im ehemaligen Jugoslawien verübt wurden“, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin laut Nachrichtenagentur AFP sagte. Die deutsche Regierung werde sich weiterhin für die Stärkung des Völkerrechts und des Völkerstrafrechts einsetzen.

„Die Völkergemeinschaft muss Täter, die sich schwerster Kriegsverbrechen schuldig gemacht haben, zur Verantwortung ziehen“, fügte die Außenamtssprecherin hinzu. „Dies schulden wir, schuldet die Weltgemeinschaft, den Opfern. Und erst eine solche Aufarbeitung macht den Weg frei zu Versöhnung und Frieden.“

Das UNO-Kriegsverbrechertribunal für Ex-Jugoslawien verurteilte den 74-jährigen bosnisch-serbischen Ex-General zu lebenslanger Haft verurteilt. Die Richter des UNO-Tribulas für Kriegsverbrechen im ehemaligen Jugoslawien sprachen ihn am Mittwoch in Den Haag unter anderem wegen Völkermordes in Srebrenica 1995 schuldig.

Mogherini: „Gerechtigkeit ist menschliche Pflicht“

Auch die EU begrüßte das Urteil gegen Ratko Mladic. „Gerechtigkeit walten zu lassen und Straffreiheit zu bekämpfen für die schrecklichsten Verbrechen ist eine fundamentale menschliche Pflicht“, sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini.

Das Urteil gegen Mladic berühre „die dunkelsten, tragischsten Ereignisse in Bosnien-Herzegowina, im Westbalkan, in Europas jüngster Geschichte, einschließlich dem Genozid Srebrenica“, erklärte Mogherini. Die EU äußere sich zwar nicht zu individuellen Rechtssprüchen, achte aber voll und ganz die Entscheidungen des UNO-Kriegsverbrechertribunals und unterstütze dessen Arbeit. „Unser Mitgefühl ist mit denen, die überlebt haben und jenen, die geliebte Menschen verloren haben.“

Der ÖVP-Europaabgeordnete Othmar Karas betonte indes: „Die Verurteilung von Ratko Mladic ist ein dringend notwendiges Signal der Gerechtigkeit für die Überlebenden und Hinterbliebenen des Völkermordes von Srebrenica und anderswo in Bosnien und Kroatien. Dass Serbien mit dem UNO-Tribunal zusammengearbeitet hat und den Richterspruch anerkennt, ist eine endgültige Absage an das alte System des Hasses und der Straflosigkeit schwerer Verbrechen gegen die Menschlichkeit und unerlässlich für die weitere Versöhnung am Westbalkan.“

Mladic legt Berufung ein

Rechtskräftig ist das Urteil indes noch nicht. Der zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilte serbische Ex-General Ratko Mladic will Berufung gegen das Urteil einlegen. Das teilten sein Verteidiger sowie der Sohn am Mittwoch in Den Haag mit, wie die niederländische Nachrichtenagentur ANP berichtete.

Das UNO-Kriegsverbrechertribunal zum früheren Jugoslawien hatte den 75 Jahre alten Mladic zuvor für Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gesprochen und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

Das Gericht habe die Tatsachen falsch bewertet, erklärte der Sohn Darko Mladic: „Gerechtigkeit wurde durch Propaganda ersetzt.“

Zu den Hauptverbrechen gehörten die jahrelange Belagerung und der Dauerbeschuss von Sarajevo, die unmenschliche Behandlung von Gefangenen in Internierungslagern, die Geiselnahme von UNO-Soldaten und der Völkermord von Srebrenica 1995. Serbische Einheiten unter dem Befehl des Generals hatten rund 8000 muslimische Männer und Buben ermordet. (TT.com/APA/dpa)