Bei einem Anschlag vor einem Regierungsgebäude in Jemens Interims-Hauptstadt Aden sind nach Angaben lokaler Sicherheitskreise am Mittwoch mindestens vier Sicherheitsmitarbeiter getötet worden. Die Autobombe sei vor dem provisorischen Finanzministerium des Bürgerkriegslandes explodiert, hieß es.

Der in der Region aktive IS (Daesh) reklamierte den Anschlag für sich, es wäre bereits die zweite IS-Attacke in der Hafenstadt in diesem Monat.

In dem armen Land im Süden der Arabischen Halbinsel tobt seit rund drei Jahren ein Bürgerkrieg. Die schiitischen Houthi-Rebellen kontrollieren große Teile des Landes, darunter die eigentliche Hauptstadt Sanaa. (APA/dpa)