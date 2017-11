Ein junger Israeli ist am Donnerstagabend in der Wüstenstadt Arad erstochen worden. Die Polizei gehe von einem Terroranschlag aus und suche in der Umgebung nach dem flüchtigen Täter, teilte Sprecher Micky Rosenfeld mit. Herbeigerufene Sanitäter hätten den jungen Mann an einer Busstation mit Stichverletzungen aufgefunden, teilte der Rettungsdienst Magen David Adom mit. Wiederbelebungsversuche seien vergeblich gewesen. (APA/dpa)