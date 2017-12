Kairo – Der frühere ägyptische Premierminister Ahmed Shafik ist nach fünf Jahren im selbst gewählten Exil in den Vereinigten Arabischen Emiraten in seine Heimat Ägypten zurückgekehrt. Der 76-Jährige sei an Bord eines Privatflugzeugs in Kairo gelandet, hieß es am Samstag aus Flughafenkreisen.

Zuvor hatte Shafiks Anwältin Dina Adly berichtet, dass er von den Behörden in den Emiraten festgenommen worden sei und nach Ägypten abgeschoben werden solle. Wie staatliche Zeitungen berichteten, bleibe Shafik zunächst in einem Hotel, bis sein Haus wieder hergerichtet sei.

Shafik war der letzte Regierungschef unter dem 2011 gestürzten Langzeitherrscher Hosni Mubarak und gilt noch immer als Mann des alten Regimes. 2012 floh er in die Emirate, nachdem er bei den Präsidentenwahlen gegen den später vom Militär abgesetzten Islamisten Mohammed Mursi verloren hatte.

Der frühere Luftwaffenkommandant Shafik hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass er bei den Präsidentschaftswahlen im kommenden Jahr erneut kandidieren wolle. (APA/dpa)