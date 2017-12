Damaskus – Die Terrormiliz IS („Daesh“) hat im Osten Syriens mehrere Ortschaften von Regierungstruppen zurückerobert und dabei zahlreiche Soldaten getötet. Mindestens 17 Soldaten seien getötet und mehr als 20 weitere verletzt worden, hieß es am Dienstag aus Kreisen des Militärrates in der ost-syrischen Provinz Deir ez-Zor.

Bewaffnete Angreifer hätten mit Autobomben, Selbstmordattentätern und automatischen Waffen Stellungen der Regierungssoldaten im Umland von Deir ez-Zor angegriffen. Die Truppen hätten sich daraufhin zurückgezogen.

Die umkämpften Orte Al-Salhia und Al-Jalaa liegen zwischen der Provinzhauptstadt Deir ez-Zor und dem strategisch wichtigen Ort Al-Bu Kamal an der Grenze zum Irak. Die Gegend ist wichtig, weil sie die verbliebenen, von den Islamisten beherrschten Gebiete in Syrien und im Irak verbindet. Zuletzt hatte der IS einen Großteil seines Herrschaftsgebietes verloren. (APA/dpa)