Pjöngjang, Seoul, Washington — Im Zuge seiner Annäherung an Südkorea hat Nordkorea einen abgeschalteten grenzüberschreitenden Kommunikationskanal wieder geöffnet. Die erste Kontaktaufnahme nach knapp zwei Jahren praktischer Funkstille erfolgte über eine von mehreren Telefonleitungen zwischen beiden Seiten im Grenzort Panmunjom, teilte das Vereinigungsministerium in Seoul am Mittwoch mit.

Bei der ersten, etwa 20-minütigen Kontaktaufnahme sei es um "technische Details" gegangen, sagte eine Sprecherin des Ministeriums. Nordkorea wolle sich wieder melden. Das Büro des südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in begrüßte die Ankündigung als einen ersten Schritt, "ein Umfeld zu schaffen, in dem eine Kommunikation zu jeder Zeit möglich ist". Moon will künftige Gespräche mit Nordkorea möglichst auch dazu nutzen, über das Atom- und Raketenprogramm des Nachbarn zu sprechen. Es wird jedoch stark bezweifelt, ob sich Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un darauf einlässt.

Dieser hatte zuvor überraschend Dialogbereitschaft signalisiert. In seiner Neujahrsansprache kündigte Kim an, eine Delegation zu den Olympischen Winterspielen in der grenznahen südkoreanischen Provinz Gangwon entsenden zu wollen. Südkorea schlug daraufhin am Dienstag ein Treffen auf hoher Ebene am 9. Jänner in Panmunjom vor. Das bisher letzte offizielle Treffen zwischen hochrangigen Regierungsvertretern beider Länder gab es im Dezember 2015.



Trump hat "viel größeren" Atomknopf als Kim



Im starken Kontrast zu den Entspannungssignalen der beiden Nachbarländer verschärfte US-Präsident Donald Trump seine Rhetorik gegenüber Nordkoreas Machthaber Kim erneut und drohte mit seinem "Atomwaffenknopf".

In seiner Neujahrsansprache am Montag hatte Kim gesagt, der "Atomwaffenknopf" befinde sich immer auf seinem Schreibtisch. Die gesamten USA seien in Reichweite nordkoreanischer Atomwaffen. "Das ist Realität, keine bloße Drohung".

Trump drohte nun seinerseits: "Wird jemand aus seinem (Kims, Anm.) verarmten und ausgehungerten Regime ihn bitte darüber informieren, dass auch ich einen Atomknopf habe", so der US-Präsident. "Aber er ist viel größer & mächtiger als seiner, und mein Knopf funktioniert!"

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the "Nuclear Button is on his desk at all times.? Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3. Januar 2018

Die Spannungen zwischen Washington und Pjöngjang im Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm haben im ersten Jahr der Präsidentschaft Donald Trumps immens verschärft. Trump und Kim überzogen sich gegenseitig immer wieder mit Drohungen und Kriegsrhetorik. (TT.com, dpa/AFP/Reuters)