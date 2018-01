Olympische Winterspiele

Hotline wieder aktiv und Olympia: Entspannung im Korea-Konflikt

Nach mehr als zwei Jahren haben Nord- und Südkorea wieder miteinander gesprochen. Nordkorea kündigte an, Sportler und staatliche Vertreter zu den Olympischen Winterspielen in Pyeonchang zu schicken. Zudem stellt der Norden die militärische Hotline zu Südkorea wieder her.