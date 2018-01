Istanbul – Nach Luftangriffen in der syrischen Provinz Idlib hat das türkische Außenministerium in Ankara nach einem Bericht den russischen und den iranischen Botschafter vorgeladen. Grund sei die Beunruhigung über das Vorgehen der Regierung von Bashar al-Assad in Idlib, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Dienstag.

Russland und der Iran als Verbündete der Regierung und die Türkei als Unterstützer der Rebellen hatten Idlib im vergangenen Jahr zu einer sogenannten Deeskalationszone erklärt. Dennoch nahm die Gewalt in dem Gebiet an der Grenze zur Türkei zuletzt zu.

Am Sonntag waren nach Angaben von Aktivisten bei Luftschlägen in der nordwestlichen Provinz mindestens 21 Zivilisten ums Leben gekommen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte macht die syrische und die russische Luftwaffe für die Bombardierungen verantwortlich.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu warf der syrischen Regierung nach Angaben von Anadolu vor, eine politische Lösung in Syrien zu untergraben. Unter dem Vorwand, gegen den Al-Kaida-Ableger Fatah al-Sham, die frühere Al-Nusra-Front, zu kämpfen, „greifen die Streitkräfte des Regimes in Syrien auch gemäßigte Oppositionelle an“, sagte Cavusoglu demnach. „Diese Haltung sabotiert den politischen Lösungsprozess.“

Idlib ist die einzige Provinz in Syrien, die noch von Rebellen kontrolliert wird. Sie werden vom syrischen Ableger der Terrororganisation Al-Kaida dominiert. (APA/dpa)