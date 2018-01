Berlin – Nach den Niederlagen der Jihadistenmiliz IS (Daesh) in Syrien und im Irak sei die Lage insbesondere für Jordanien – einer der regionalen Partner in der internationalen, US-geführten Anti-IS-Koalition, bedrohlich, sagte Andre Bank, Nahost-Experte am GIGA Institut für Nahoststudien in Hamburg; der Nachrichtenagentur AFP.

Zwar habe sich der IS „fast gänzlich vom syrischen Staatsgebiet zurückgezogen oder wurde von dort vertrieben“, aber „in bestimmten Pockets im Westirak, unter anderem in der Anbar-Provinz, ist er weiterhin existent“, wo es „traditionell viele Unterstützernetzwerke gibt“, sagte Bank. „Möglicherweise wird er seine Taktik ändern und wieder mehr Anschläge verüben. Das Ziel der Territorialkontrolle über größere Gebiete hat der IS vorerst aufgeben“, meinte der Jordanien-Experte.

Terroristen könnten sich im Grenzgebiet ausbreiten

Daraus könne jedoch eine erhöhte Gefährdung für Jordanien erwachsen: „Die jordanische Regierung ist deswegen sehr besorgt, weil sie bei dem Einsatz sowohl gegen Raqqa als auch gegen Deir ez-Zor (Deir al-Zor) die Befürchtung hatte, dass sich viele IS-Kämpfer weiter nach Süden bewegen, hin zur syrisch-jordanischen Grenze und auch von der irakischen Seite her kommend hin zum irakisch-jordanischen Grenzposten, den IS-Kämpfer auf der irakischen Seite lange Zeit gehalten haben“, sagte Bank.

Die IS-Miliz hatte im Juni 2014 ein „Kalifat“ in großen Teilen Syriens und des Irak ausgerufen, wo sie die irakische Armee überrannt hatte. Seit 2015 sind die Jihadisten aber auf dem Rückzug, zuletzt wurden sie aus einer Stadt nach der anderen vertrieben, darunter auch aus ihrer Hochburg Raqqa in Syrien. In der Provinz Deir ez-Zor hat die IS-Miliz ihre letzten Gebiete in Syrien.

In Amman „besteht die Sorge, dass Jordanien durch diesen Einsatz und durch diese Vertreibung der IS-Kämpfer negativ betroffen sein könnte“ – vor allem im Grenzgebiet, sagte Bank. Es gebe Befürchtungen, dass der IS das „Flüchtlingslager um Rukban und Handalat im Niemandsland in der Wüste, wo unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 50.000 und 80.000 Syrerinnen und Syrer gestrandet sind, als Basis nutzt“. Die „zweite Sorge in Jordanien betrifft die rückkehrenden Jihadisten aus Syrien“ – „unterschiedlichen Schätzungen zufolge zwischen 2000 und 3000“.

Wichtige Rolle im Kampf gegen IS

Die deutsche Bundeswehr beteiligt sich vom jordanischen Stützpunkt Al-Azraq aus am deutschen Anti-IS-Einsatz „Counter Daesh“ im Rahmen der internationalen „Operation Inherent Resolve“ mit Aufklärungsflügen und Luftbetankung. Dieser wird nach Einschätzung von Bank so schnell nicht enden. Mit der Stationierung internationaler Truppen im Land verbinde Amman auch ökonomische Interessen, sagte Bank weiter.

Gegenüber Deutschland werde daher gleichzeitig argumentiert, dass Jordanien dennoch so sicher sei, dass die Bundeswehrsoldaten in der Provinz Al-Azraq „nicht gefährdet“ seien. „Die ökonomische Dimension der Einsätze von Militärs ist für Amman sehr bedeutsam und ebenso die Wahrnehmung, dass Jordanien im Anti-Terrorkampf gegen den IS eine wichtige Rolle spielt“, sagte Bank. Jordanien inszeniere sich traditionell als regionale „Insel der Stabilität und Sicherheit“. Da der internationale Einsatz von jordanischem Territorium aus innenpolitisch bisher kaum ein Thema sei, könne der Bundeswehreinsatz „auf niedriger Flamme durchaus noch einige Jahre weitergehen“. (APA/AFP)