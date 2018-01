Damaskus, Wien - Vertreter der syrischen Regierung werden an der neunten Runde der Syrien-Gespräche in Wien am 25. und 26. Jänner teilnehmen. Das erklärte der stellvertretende UNO-Sonderbeauftragte für Syrien, Ramzy Ezzeldin Ramzy, am Donnerstag bei einer Pressekonferenz in Damaskus. Demnach hat Außenminister Faisal Meqdad ihn über den Plan der Regierung, an dem Treffen kommende Woche teilzunehmen, informiert.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass die UNO einen neuen Versuch startet, einer Lösung im Syrien-Konflikt näherzukommen. UNO-Sondervermittler Staffan de Mistura erwartet, dass alle für einen substanziellen Dialog offen seien. Auch die Opposition ist zu dem Treffen geladen. Die achte Runde der Friedensgespräche unter UNO-Schirmherrschaft war Mitte Dezember in Genf gescheitert. (APA/Reuters)