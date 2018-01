Wien/Berlin/Ankara – Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat erste Erfolge der Militäroffensive im Nordwesten Syriens gerühmt. Erdogan sagte am Mittwoch in Ankara, die Offensive schreite „erfolgreich“ voran, und die türkischen Truppen würden mit verbündeten syrischen Rebellen „Schritt für Schritt die Kontrolle über Afrin übernehmen“. Er schloss nicht aus, den Einsatz auf andere Regionen auszuweiten.

„So Gott will, werden wir angefangen von Manbij diese Pläne an unserer Grenze vereiteln und die Region endgültig von dieser Plage befreien“, sagte Erdogan. „Zuerst werden wir die Terroristen ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen.“ Die Türkei hatte am Samstag die Operation „Olivenzweig“ gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Afrin gestartet. Ankara betrachtet diese wegen ihrer engen Verbindungen zur verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Terrororganisation.

Die Gruppe ist aber ein enger Verbündeter der USA im Kampf gegen die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und wird von Washington mit Waffen unterstützt. Neben Afrin kontrolliert die YPG weitere Gebiete östlich des Euphrat sowie die Stadt Manbij, die auf der Westseite des Flusses liegt. Während die US-Streitkräfte in Afrin nicht präsent sind, haben sie in den YPG-Gebieten weiter östlich 2000 Spezialkräfte stationiert.

USA fordern Zurückhaltung

Die US-Regierung hat die Türkei wiederholt zur „Zurückhaltung“ gemahnt und gewarnt, dass der Einsatz in Afrin den Kampf gegen die IS-Miliz gefährde. Erdogan wollte später am Mittwoch mit US-Präsident Donald Trump telefonieren. Am Dienstagabend hatte er bereits mit Russlands Staatschef Wladimir Putin gesprochen. Nach Angaben des Kreml betonten sie die Notwendigkeit, „weiter gemeinsam auf die Beilegung der Krise hinzuarbeiten“.

Der türkische Vizepremier Bekir Bozdag sagte, er rechne nicht mit einer direkten Konfrontation zwischen der türkischen und US-Armee. Dafür gebe es nur um Manbij eine geringe Chance. Die Türkei sei zu jeder Form der Zusammenarbeit mit den USA und Russland bereit, wenn dies der Region Frieden bringe.

Die Türkei setzte unterdessen ihre Offensive unvermindert fort. Augenzeugen zufolge fuhren weitere Panzer an der Grenze auf, während sporadisches Artilleriefeuer zu hören war. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, die YPG-Kämpfer leisteten „erbitterten Widerstand“. Laut der oppositionsnahen Organisation wurden bisher 42 kurdische Kämpfer, 48 protürkische Rebellen und drei Soldaten getötet.

Erdogan will „Terroristen neutralisiert“ haben

Erdogan sagte seinerseits, es seien „268 Terroristen neutralisiert“ worden, während die eigenen Kräfte „sieben oder acht“ Mann verloren hätten. Die Angaben waren für Medien nicht zu überprüfen. Laut der Beobachtungsstelle wurden seit Beginn des Einsatzes auch 30 Zivilisten getötet. Die Türkei bezeichnet Berichte über zivile Opfer als „Propaganda“ und versichert, nur „Terroristen“ ins Visier zu nehmen.

An den Kämpfen beteiligen sich auf kurdischer Seite auch „Dutzende“ Kämpfer aus den USA, Großbritannien, Deutschland und weiteren Staaten Europas, Asiens und Afrikas. „Es war der Wunsch eines Teils der ausländischen Kämpfer, die in Raqqa gekämpft haben und die in Deir al-Zor kämpfen, nach Afrin zu kommen“, sagte der führende Vertreter der von der kurdischen YPG angeführten Oppositionsmiliz SDF, Redur Xelil.

Deutsche Panzer sorgen für Streit in Deutschland

In Deutschland sorgte unterdessen weiterhin der Einsatz deutscher Panzer bei der Militäroperation für Diskussionen. Die oppositionellen Grünen forderten die Einstellung von Rüstungslieferungen an die Türkei. Es dürfe auch keine Nachrüstung des Leopard 2 geben, deren Genehmigung Außenminister Sigmar Gabriel angedeutet hat. Die deutsche Bundesregierung verteidigte die Rüstungslieferungen an den NATO-Partner und verwies darauf, dass sich Ankara verpflichtet habe, das Kriegsgerät nicht weiterzugeben. Der deutsche Botschafter in Ankara, Martin Erdmann, wollte noch am Mittwoch mit dem türkischen Verteidigungsminister Nurettin Canikli darüber reden, wie der Einsatz in Nordsyrien „ausgestaltet ist“.

SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim forderte unterdessen die deutsche Kanzlerin Angela Merkel auf, eine Streichung der Kurdenorganisation YPG und PKK von der EU-Terrorliste zu „prüfen“. Damit könnte nämlich ein „wesentlicher „Trigger“ (Auslöser, Anm.) der türkischen Gewaltaktionen beseitigt“ werden, heißt es in einem Schreiben Jarolims an Merkel, das am Mittwoch veröffentlicht wurde. Jarolim bezeichnete es als „besondere Unerträglichkeit“, dass sich die Militäraktion gerade jene in Bedrängnis bringe, „welche wohl für uns alle einen Großteil der Auseinandersetzung gegen das menschenverachtende Unterfangen des IS übernommen haben“.

Die türkische Offensive überschattete auch die am morgigen Donnerstag beginnende neue Runde der Syrien-Friedensgespräche, die diesmal in Wien stattfindet. UNO-Vermittler Staffan de Mistura wollte bereits am Mittwochnachmittag im Bundeskanzleramt mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) zusammentreffen. Kneissl, die „große Besorgnis“ über den Einsatz geäußert hat, trifft am morgigen Donnerstag in Istanbul ihren türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu. Erdogan-Anhänger bekundeten am Mittwochnachmittag mit einer Demonstration vor dem Wiener Parlamentsgebäude ihre Unterstützung für die „Operation Olivenzweig“.

Auch Kurden in Europa mobilisierten ihre Anhängerschaft. Für Samstag kündigte der kurdische Dachverband Nav-Dem eine Großdemonstration in Köln an. Angemeldet wurden 15.000 Teilnehmer, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch auf Anfrage mitteilte. Erwartet wird ein Großeinsatz der Polizei. (APA/AFP/Reuters/dpa)