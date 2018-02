Die türkische Polizei hat 82 Personen wegen mutmaßlicher Verbindungen zur Terrormiliz IS (Daesh) festgenommen. 77 der Festgenommenen seien Ausländer, berichtete die private Nachrichtenagentur DHA am Samstag, ohne Details zu den Nationalitäten zu nennen. Die Festnahmen seien in Istanbul erfolgt. Die Verdächtigen sollen nun ausgewiesen werden.

In den vergangenen Monaten war die Polizei verschärft gegen die Extremisten vorgegangen und hatte Medienberichten zufolge Hunderte Verdächtige festgenommen. Die türkische Führung macht den IS für zahlreiche Anschläge im Land verantwortlich, auch für das Attentat in der Silvesternacht 2016/2017 im Istanbuler Club Reina mit 39 Todesopfern. (APA/dpa)