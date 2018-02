Damaskus – Syrien hat den Vorwurf zurückgewiesen, Regierungstruppen hätten im Bürgerkrieg Chemiewaffen eingesetzt. Die USA seien unzufrieden mit den Erfolgen der syrischen Armee und verbreiteten deshalb „irreführende Nachrichten“, sagte Syriens Vize-Außenminister Faisal al-Mikdad am Mittwoch in Damaskus, wie die staatliche Nachrichtenagentur Sana berichtete.

„Es gibt bisher keine Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen vonseiten der syrischen Armee“, erklärte Al-Mikdad weiter. „Alle Vorwürfe beruhen auf unwahren und gefälschten Behauptungen.“

Rebellengebiete mit Chlorgas bombardiert

Aktivisten und Helfer in Rebellengebieten hatten den Regierungstruppen seit Anfang des Jahres mehrfach den Einsatz von Chlorgas in der Provinz Idlib und in der Region Ost-Ghuta bei Damaskus vorgeworfen. Der investigativen Internetplattform Bellingcat zufolge wurden in den vergangenen Wochen mindestens dreimal Raketen mit Chlorgas auf Rebellengebiete abgeschossen.

Frankreich drohte erneut mit Luftangriffen in Syrien, falls es gesicherte Beweise für den Einsatz von Chemiewaffen gegen Zivilisten in dem Bürgerkriegsland geben sollte. „Die rote Linie wird respektiert werden“, sagte Präsident Emmanuel Macron am Dienstagabend vor Journalisten in Paris. „Sobald der Beweis erbracht ist, werde ich tun, was ich gesagt habe.“ (APA/dpa)