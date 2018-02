Zeitungen schreiben am Mittwoch zur neuen Eskalation des Krieges in Syrien: La Repubblica (Rom): „Es sind entscheidende Stunden für Syrien, (...) das nie so weit vom Frieden entfernt war. Gestern rückten pro-syrische Truppen nach Afrin vor, um den türkischen Vormarsch zu begrenzen. Doch die Armee Ankaras wies sie zurück, bombardierte die Gebiete mit Artillerie, die der Damaskus-Konvoi passierte. Er zog sich schließlich zurück. (...) Das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen der Türkei und Syrien wird immer größer.“ El Mundo (Madrid): „Der syrische Präsident (Bashar) al-Assad, der vom Iran, Russland und der Türkei militärisch unterstützt wird, ist zum tödlichsten Feind seines eigenen Volkes geworden, gegen das er mehrfach das Nervengas Sarin und andere chemische Waffen eingesetzt hat. Assad ist auch das größte Hindernis für den Frieden in der Region. Es ist wahr, dass die Situation nach sieben Jahren Krieg, mehr als 400.000 Toten und Dutzenden von Akteuren, die lieber den Krieg verewigen wollen, als in ihren jeweiligen Positionen nachzugeben, wirklich verflixt ist. Aber Assad kann einfach nicht Teil einer zukünftigen stabilen Lösung für die Region sein. Seine völkermörderische Haltung disqualifiziert ihn als Vertreter der Syrer.“ Independent (London): „So weit weg manchen in Europa diese Krise auch erscheinen mag, die letzten Sommer und die Millionen von syrischen Flüchtlingen haben uns Lektionen über die Kosten weit entfernter Kriege gelehrt. Zwar mögen die Kämpfe demnächst beendet werden, doch bis es soweit ist, werden noch viele auf der Suche nach Sicherheit aus der Region fliehen. Und viele, die es bis nach Europa geschafft haben, werden mit der Tatsache konfrontiert, dass es nichts – und manchmal auch niemanden - mehr gibt, um zurückzukehren. Es ist schwer zu sagen, was der Westen über Diplomatie und Sanktionen hinaus gegen die Massaker tun kann. Sechs blutige Jahre nachdem der Konflikt mit bisher einer halben Million Toten aus dem Arabischen Frühling emporwuchs gibt es in Syrien keinen Grund für Optimismus.“