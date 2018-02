Von Thomas Rathgeb, APA

Daegang-ri – Ein ungewohnt tiefer Einblick in die Spaltung auf der koreanischen Halbinsel wird der olympischen Familie während den Winterspielen in Pyeongchang gewährt. Athleten, Funktionäre und Journalisten dürfen vom sonst der Öffentlichkeit nicht zugänglichen Militärstützpunkt 717 einen Blick auf das von der Außenwelt abgeschottete Nachbarland im Norden werfen. Die APA wagte einen Lokalaugenschein.

Die berüchtigte Warte liegt inmitten der sogenannten demilitarisierten Zone (DMZ) – einem Gebiet, das 1953 am Ende des drei Jahre andauernden Korea-Krieges abgegrenzt wurde. Der Bereich liegt in der Nähe des 38. Breitengrades, der bis zum Beginn des Krieges als Grenze gedient hatte. Die Zone umfasst etwa 248 Kilometer Länge und vier Kilometer Breite. Der Olympia-Ort Pyeongchang liegt nur rund 80 Kilometer Luftlinie entfernt.

Um in den östlichsten Teil der DMZ zu gelangen, müssen zahlreiche Schranken passiert werden. Soldaten überprüfen, ob keine Spione in das Gebiet gelangen. Aus Sicherheitsgründen dürfen sich die Angehörigen der olympischen Familie als Tour-Teilnehmer nicht von den Straßen entfernen. Rote Flaggen grenzen das gesicherte Gebiet von jenem ab, das von vielen Landminen durchzogen ist.

Landschaftlich ist der Anblick auf Nordkorea in einem gebirgigen Gebiet sehr spektakulär. Gar vom schönsten Berg Koreas spricht ein Soldat des Stützpunktes 717. Und doch ist die Beobachtung ob des geschichtlichen Hintergrunds, der bis in die Gegenwart wirkt, von Anspannung begleitet. Näher kommt man üblicherweise an das kommunistische Land unter der Führung von Kim Jong-un nicht heran.

Fotografieren strengstens verboten

Da Fotografieren in der DMZ strengstens verboten ist, kann nur vor dem geistigen Auge ein Bild nachgezeichnet werden. Der Blick nach Nordkorea reicht von der Küste des Japanischen Meeres im Osten bis hin zu den beeindruckendsten Erhebungen im Westen. Erst mit dem Fernglas werden gut verstecke militärische Stützpunkte Nordkoreas sichtbar, worauf auch ein südkoreanischer Soldat in martialischer Tonart hinweist.

In Südkorea hofft man auf eine baldige Reunion. „Ich glaube, dass es eine Wiedervereinigung geben wird. Wenn das nicht in meiner Generation passiert, dann wohl in der nächsten“, meinte Lee Seong Jeong, eine der Guides, die sich zur Vereinfachung den englischen Namen Cathy gegeben hat. Da Nord- und Südkoreaner eine gemeinsame Sprache - von regionalen Akzenten abgesehen - sprechen, unterscheide die beiden Staaten einzig ihre politische Ideologie, wie die Reisebegleiterin betonte.

130.000 getrennte Familien

Rund 130.000 Familien sind durch die vermutlich bestbewachte Grenze der Welt getrennt, erklärte Cathy. Die Betroffenen wissen nichts über ihre Angehörigen im jeweils anderen Land, nicht einmal, ob diese noch am Leben sind. Wenn dann aber doch eine der seltenen Zusammenführungen stattfindet, wird diese medial im großen Stil inszeniert.

Weitere Bestandteile der Tour, die der olympischen Familie kostenlos angeboten wird, sind neben einem traditionellen koreanischen Mittagessen auch ein Besuch des DMZ-Museums und des Naksan-Tempels. Das Museum liegt zwar nicht in der demilitarisierten Zone selbst, dennoch aber schon in einem Bereich, den Zivilisten nur noch eingeschränkt erreichen können - einem absoluten Niemandsland.

Der buddhistische Tempel ist demgegenüber ein besinnlicher Ausklang einer einzigartigen Reise. Vielleicht ist für die Koreaner gerade aufgrund der brisanten politischen Lage auf der Halbinsel das Streben nach dem Nirvana ein Fels in der Brandung.