Damaskus – Trotz der Forderung des UNO-Sicherheitsrates nach einer Waffenruhe in Syrien gehen die heftigen Angriffe auf das belagerte Rebellengebiet Ost-Ghouta weiter. Die lokale Gesundheitsbehörde und Aktivisten warfen den Truppen der Regierung sogar einen Angriff mit Giftgas vor, bei dem ein Kind ums Leben gekommen sei.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete am Montag zehn Tote bei Bombardierungen aus der Luft und Artilleriebeschuss. Der UNO-Sicherheitsrat hatte am Samstag eine 30-tägige Waffenruhe für Syrien und das Ende der Belagerungen von Siedlungsgebieten gefordert.

Scharfe Kritik der UNO

Die fortgesetzte Bombardierung Ost-Ghoutas löste bei der UNO scharfe Kritik aus. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres und der UNO-Hochkommissar für Menschenrechte, Zeid Ra‘ad al-Hussein, riefen die syrische Regierung in Genf auf, die Feuerpause umgehend umzusetzen. „Es ist höchste Zeit, die Hölle auf Erden dort zu beenden“, sagte Guterres zum Auftakt der Jahressitzung des Menschenrechtsrats in Genf. Konfliktparteien hätten grundsätzlich die Verpflichtung, die Menschenrechte der Zivilbevölkerung zu achten: „Auch der Kampf gegen den Terrorismus macht diese Verpflichtung nicht überflüssig.“

Hussein kritisierte die Vetomächte im UNO-Sicherheitsrat, die wichtige Resolutionen zum Schutz der Zivilbevölkerung verhindern. „Sie müssen sich letztlich vor den Opfern verantworten“, sagte er. Einwände Russlands, das das syrische Regime im Bürgerkrieg unterstützt, hatten die Resolution verzögert und eine härtere Version der Resolution verhindert. Die UNO-Resolution fordert eine 30-tägige Waffenruhe für ganz Syrien, nimmt aber die Bekämpfung von Terrorgruppen wie den syrischen Al-Kaida-Ableger aus. Dieser ist neben anderen Milizen in Ost-Ghouta aktiv. Hussein bewertete die Erfolgsaussichten der Resolution mit Skepsis. „Wir haben jeden Grund zur Vorsicht“, sagte er. Die jüngste Resolution müsse betrachtet werden „vor dem Hintergrund von sieben Jahren des Scheiterns beim Versuch, die Gewalt zu stoppen“.

Mehr als 500 Zivilisten getötet

Das Gebiet erlebt seit mehr als einer Woche eines der schlimmsten Angriffswellen seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. Nach Angaben der oppositionsnahen Beobachtungsstelle kamen in den vergangenen acht Tagen mehr als 500 Zivilisten ums Leben. Die Region nahe der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten Gebiete Syriens in Rebellenhand. Dominiert werden diese von islamistischen Gruppen. Das Gebiet wird seit 2013 von Regierungstruppen belagert. Rund 400.000 Menschen sind fast vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Die humanitäre Lage ist Helfern zufolge dramatisch.

Auch die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini forderte vor Beratungen der EU-Außenminister zu Syrien in Brüssel, dass die UNO-Resolution mit der Forderung einer 30-tägigen Waffenruhe unverzüglich umgesetzt wird. Dass die UNO-Sicherheitsratsresolution einstimmig angenommen wurde, sei auf Druck der EU erfolgt. Die Resolution sei „ein notwendiger und ermutigender Schritt, aber ein erster Schritt“. Die Entschließung müsse unverzüglich umgesetzt werden, um Monitoring-Mechanismen zu haben. Mogherini will am morgigen Dienstag den UNO-Nothilfekoordinator Mark Lowcock treffen, um ein gemeinsames Vorgehen der EU und der Vereinten Nationen zu finden. In ein paar Monaten werde auch in Brüssel eine Konferenz zur Zukunft Syriens stattfinden, sagte sie.

Kind bei Giftgas-Angriff getötet

Bei einem Angriff mit Chlorgas auf den Ort Al-Shafuniyah seien am Sonntagabend auch 18 Menschen verletzt worden, meldete die lokale Gesundheitsbehörde in Ost-Ghouta. Sie hätten Symptome gehabt, die typisch für Chlorgas seien. Die Beobachtungsstelle für Menschenrechte meldete, ein Kind sei nach einem Angriff erstickt. 14 weitere Menschen litten demnach unter Atemproblemen. Eine Bombardierung mit Chlorgas bestätigte die Beobachtungsstelle zunächst nicht.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow nannte am Montag Aussagen über den Einsatz von Chlorgas in Ost-Ghouta eine Provokation. Sie seien falsch und dienten dazu, die Waffenruhe zu torpedieren, erklärte Lawrow laut einer Meldung der Nachrichtenagentur RIA. Radikale Islamisten in Ost-Ghouta und der Provinz Idlib stehen nach den Worten Lawrows nicht unter dem Schutz der vom UNO-Sicherheitsrat vereinbarten Waffenruhe. Die Feuerpause erstrecke sich nicht auf den Kampf gegen Extremisten in der Region Damaskus, so der Außenminister einer Meldung der Nachrichtenagentur Ifax zufolge.

Türkei ignoriert Feuerpause

Für die Türkei wiederum fällt die Region Afrin im Nordwesten Syriens nicht unter die Feuerpause. Man habe Eliteeinheiten der Polizei dorthin geschickt, die sich auf eine „neue Schlacht“ vorbereiteten, sagte der stellvertretende Ministerpräsident Bekir Bozdag dem Sender NTV. Die Nachrichtenagentur Dogan meldete, die Polizei-Einheiten sollten im Kampf im städtischen Gebiet eingesetzt werden und Dörfer halten, die türkische Truppen erobert hatten. Türkische Verbände und mit ihnen verbündete syrische Rebellen haben die Kurdenmiliz YPG seit dem 20. Jänner von der Grenze zurückgedrängt. Die meisten größeren Städte der Region, auch Afrin selbst, sind dagegen weiter unter Kontrolle der YPG.

Das russische Präsidialamt nannte die Lage in Ost-Ghouta höchst alarmierend, machte dafür aber die Aufständischen verantwortlich. „Die Terroristen legen ihre Waffen nicht nieder, sondern sie halten die Menschen vor Ort als Geiseln. Das ist der Hauptgrund für die sehr angespannte Lage“, hieß es.

Aktivisten und Helfer in Rebellengebieten hatten den Regierungstruppen seit Anfang des Jahres mehrfach den Einsatz von Chlorgas in der Provinz Idlib und in Ost-Ghouta vorgeworfen. Auch die investigative Internetplattform Bellingcat kam zu dem Ergebnis, Ost-Ghouta sei mit Chlorgas angegriffen worden. Die syrische Regierung wies wie der Verbündete Russland die Vorwürfe zurück. Es gebe keine Beweise für die Behauptungen.

Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn zeigte sich entsetzt über Berichte über einen Chemiewaffeneinsatz in Ost-Ghouta. In der Region werde gegen die elementarsten Regeln der Menschlichkeit verstoßen, sagte er am Rande des EU-Außenministertreffens in Brüssel. Es sei eine Schande, wie dort mit den Menschen umgegangen werde. „Wir sind wieder im Mittelalter, im tiefen Mittelalter“, sagte Asselborn. Es gebe „Gewalt, nur Gewalt“. Die EU-Außenminister berieten am Montag über die Lage in dem Bürgerkriegsland. (APA/dpa/Reuters)