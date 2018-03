Von Christian Jentsch

Damaskus – Am Rande von Damaskus beginnt die Hölle auf Erden. In der von Truppen des Regimes von Präsident Bashar al-Assad gänzlich eingeschlossenen Rebellenenklave Ost-Ghouta nur wenige Kilometer östlich des Zentrums der syrischen Hauptstadt (über-)leben auf einer Fläche von etwa der Größe Innsbrucks rund 400.000 Menschen im täglichen Bombenhagel, eng zusammengepfercht in dunklen, feuchten Kellern. Regierungstruppen riegeln die Region, die von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert wird, seit dem Frühjahr 2013 ab. Während am Himmel über den dichtbesiedelten und heute einer Trümmerlandschaft gleichenden Satellitenstädten mit Fassbomben bestückte Hubschrauber des Regimes kreisen und russische Kampfjets ihre Raketen abfeuern, werden im Untergrund Kinder in die Hoffnungslosigkeit hineingeboren. Der Bevölkerung in Ost-Ghouta fehlt es an Lebensmitteln, Medikamenten, Matratzen und an fließendem Wasser. Die humanitäre Situation ist dramatisch und hat sich zuletzt weiter zugespitzt. Ost-Ghouta steht unter Dauerbeschuss durch Assads Truppen, die offenbar eine Bodenoffensive vorbereiten. Allein in den vergangenen elf Tagen wurden laut der Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 600 Zivilisten getötet, darunter auch zahlreiche Kinder.

„Die belagerte Region Ost-Ghouta war schon vor der Eskalation schwer zu erreichen. Doch seitdem der Belagerungsring verstärkt und enger gezogen wurde, sehen wir dramatische Entwicklungen. Zahlreiche Menschen leiden Hunger, rund 280.000 Menschen brauchen akute Hilfe. Rund zehn Prozent der Kinder im Rebellengebiet leiden an akuter Mangelernährung. Und seit Beginn der neuen heftigen Angriffe trauen sich die Menschen gar nicht mehr auf die Straßen und bleiben in den Kellern“, erzählt Marten Mylius, Nothilfekoordinator der Hilfsorganisation Care für den Nahen Osten. Die Tunnel, durch die früher Lebensmittel in das Rebellengebiet hinein- und Menschen herausgebracht wurden, sind zerstört. Und für die wenigen Lebensmittel, die trotz der Blockade noch ins Rebellengebiet gelangen, werden Höchstpreise von der notleidenden Bevölkerung verlangt. „Ein Kilo Reis kostet rund 4,5 US-Dollar“, erzählt Mylius – ein Vielfaches mehr als im Stadtzentrum von Damaskus. Mitte Februar erreichte ein Konvoi der Vereinten Nationen und des syrischen Roten Halbmonds die Region Ost-Ghouta – erstmals seit Ende November des Vorjahres trafen wieder Hilfslieferungen in der belagerten Region ein. Doch die Hilfe reichte bei Weitem nicht. Und sowohl Medikamente als auch Matratzen durften nicht hinein, erzählt Marten Mylius.

Russland hat am Montag nach massivem internationalem Druck eine tägliche „humanitäre Pause“ für Ost-Ghouta sowie die Schaffung von „humanitären Korridoren“ verkündet, um den Zivilisten die Flucht aus der umkämpften Region zu erlauben und Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung zu ermöglichen. Zwar ging die Gewalt in Ost-Ghouta während der fünfstündigen Feuerpausen – die seit Dienstag täglich zwischen 9 und 14 Uhr (Ortszeit) gelten – zurück, doch verstießen beide Seiten wiederholt gegen die Waffenruhe. Zivilisten konnten die Region bisher jedenfalls nicht verlassen, die humanitären Korridore gerieten wiederholt unter Beschuss. Am Kontrollpunkt Wafidin warteten am Mittwoch zwar Busse und Krankenwagen, Zivilisten tauchten aber nicht auf. Die Vereinten Nationen konnten bisher auch keine dringend benötigten Hilfsgüter in das Rebellengebiet bringen. UNO-Nothilfekoordinator Mark Lowcock sagte vor dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, rund 40 Lastwagen mit Hilfsgütern stünden bereit, um nach Duma zu fahren, die größte Stadt Ost-Ghoutas. Es gebe aber keine Genehmigung der syrischen Regierung, in die belagerten Gebiete zu fahren. Für Marten Mylius von der Hilfsorganisation Care, die mit lokalen Partnern Katastrophenhilfe in Syrien leistet, ist die tägliche fünfstündige Feuerpause freilich nur „ein Tropfen auf den heißen Stein“. In wenigen Stunden könne man die nötige Hilfe unmöglich organisieren.

Mylius fordert die Einhaltung der am Samstag vom UNO-Sicherheitsrat mit der Zustimmung Russlands beschlossenen 30-tägigen Waffenruhe für ganz Syrien. Über die Umsetzung gab es freilich von Beginn an Streit. In der Resolution sind die Jihadistengruppen Al-Kaida, IS und ihre Verbündeten von der Waffenruhe ausgenommen. Russland rechtfertigt damit nun sein Vorgehen in Ost-Ghouta.

Für Mylius ist aber eines klar: „Das internationale Völkerrecht muss respektiert werden.“ Wird es aber nicht. Laut dem Care-Nothilfekoordinator wurden in den vergangenen Tagen 14 medizinische Einrichtungen, Märkte und Häuserblocks bombardiert. „Bei den jüngsten massiven Angriffen wurde bewusst die zivile Infrastruktur zerstört. Auch dringend benötigte Medikamente werden nicht in die Region gelassen“, erhebt Mylius schwere Vorwürfe. Die Strategie dahinter: Das Leben in dem betroffenen Gebiet soll „unmöglich gemacht werden“, so Mylius.

Das syrische Ost-Ghouta ist die Hölle auf Erden – in einem Krieg, in dem jegliche Werte, Glaubens- und Moralvorstellungen verhöhnt werden.