Beirut, Damaskus – Syrische Regierungstruppen sind nach Informationen einer oppositionsnahen Gruppe in der Rebellen-Enklave Ost-Ghouta weiter vorgerückt. Sie hätten fast vollständig die Kontrolle über die Stadt Al-Shafouniya übernommen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit.

Ein Sprecher der Rebellengruppe Jaysh al-Islam schrieb auf Twitter, die Truppen von Präsident Bashar al-Assad hätten vergeblich versucht, die nahe gelegene Region Al-Rayhan zu stürmen. Al-Shafouniya erwähnte er nicht. Dort hielten die Kämpfe nach Angaben eines Kommandanten der Regierungstruppen an.

Ost-Ghouta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten größeren Rückzugsgebiete der Aufständischen. Es wird von islamistischen Rebellengruppen kontrolliert. Rund 400.000 Menschen sind dort seit Jahren eingeschlossen.

Angriffe der türkischen Luftwaffe

Im Nordwesten Syriens nahe der Grenze zur Türkei griff die türkische Luftwaffe Einheiten an, die loyal zu Assad stehen. In der Region Afrin seien rund 40 Kämpfer getötet worden, teilte die Beobachtungsstelle mit. Die Einheiten waren in der vergangenen Woche nach Afrin vorgerückt, um die von der Türkei attackierte Kurden-Miliz YPG zu unterstützen. Kampfflugzeuge hätten ein Lager in Kafr Jina angegriffen, teilten die Beobachter mit. Es sei der dritte Luftangriff binnen 48 Stunden gewesen.

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim sagte, die Soldaten seines Landes hätten die Stadt Rajo von militanten Kämpfern erobert. Der Beobachtungsstelle zufolge kontrolliert die türkische Armee rund 70 Prozent des Ortes, der rund 25 Kilometer nordwestlich der Stadt Afrin liegt. Die Kurden-Miliz YPG, die von den USA im Kampf gegen die radikalislamische IS-Miliz unterstützt wird, ist der Türkei ein Dorn im Auge. Sie erachtet die YPG als Terrororganisation und verlängerten Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und will sie an ihrer Grenze im Süden nicht dulden. Die PKK kämpft sei Jahrzehnten für Autonomie der Kurden in der Türkei. (APA/Reuters)