Pjöngjang, Seoul – Nord- und Südkorea haben nach Angaben aus Seoul ein Gipfeltreffen in der Grenzregion sowie erstmals eine direkte Hotline zwischen den Staatsführungen vereinbart. Das Treffen solle Ende April in der Grenzstadt Panmunjom stattfinden, teilte der südkoreanische Nationale Sicherheitsberater am Dienstag nach seinem Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un mit.

Zudem wurde nach seinen Angaben vereinbart, zwischen den Führungen der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten Nachbarstaaten erstmals eine direkte Hotline einzurichten. Außerdem hieß es in Seoul, Nordkorea wolle seine Atom- und Raketentests während der Dialogphase mit dem Süden stoppen. Der Norden zeige seine „Entschlossenheit zur atomaren Abrüstung“, wenn seine Sicherheit garantiert werde.

„Der Süden und der Norden sind übereingekommen, eine Hotline zwischen den beiden Führern einzurichten, um die militärischen Spannungen abzubauen und eine enge Koordination zu ermöglichen“, sagte der südkoreanische Sicherheitsberater Chung Eui-yong. Das erste Telefonat über diese Hotline solle es nun vor dem im April geplanten Gipfeltreffen geben.

Kim: „Offene Gespräche“ mit Delegation

Bereits am Dienstag berichteten nordkoreanische Medien, dass bei Gesprächen mit südkoreanischen Sondergesandten in Pjöngjang eine „zufriedenstellende Einigung“ erzielt worden sei. Beide Seiten berieten sich über den Abbau der militärischen Spannungen in der Region. Es sei sein fester Wille, die innerkoreanischen Beziehungen „energisch voranzutreiben und eine neue Geschichte der nationalen Wiedervereinigung zu schreiben“, wurde Kim zitiert. Es habe „offene Gespräche“ gegeben. Dabei sei es darum gegangen, wie die Beziehungen zwischen Pjöngjang und Seoul „aktiv verbessert“ und „Frieden und Stabilität auf der Koreanischen Halbinsel gewährleistet“ werden könnten.

Ob dabei auch über den Abbau des nordkoreanischen Atomprogramms gesprochen wurde, den Südkorea und sein Verbündeter USA entschieden fordern, wie auch über einen Dialog zwischen Pjöngjang und Washington, wurde in den Berichten nicht erwähnt. Kim, dessen Land harten internationalen Sanktionen unterworfen ist, betreibt seit Anfang dieses Jahres eine Charmeoffensive in Richtung Seoul. Anzeichen dafür, dass er auch von seinem Atomprogramm abrückt, gab es bisher nicht.

Ranghöchster Besuch seit mehr als zehn Jahren

Moon hatte eine Delegation von fünf Emissären unter Leitung seines nationalen Sicherheitsberaters Chung Eui-yong auch mit der Absicht nach Nordkorea geschickt, um die kommunistische Führung in Pjöngjang und Washington an einen Tisch zu bringen. Anschließend sollen die Gesandten in die USA weiterreisen, um über das Ergebnis der Gespräche zu beraten. Es ist der ranghöchste Besuch aus Südkorea in Pjöngjang seit mehr als zehn Jahren. Es war auch das erste Mal seit seiner Machtübernahme Ende 2011, dass der Diktator hochrangige Vertreter Südkoreas traf.

Die Spannungen in der Region hatten sich 2017 deutlich verschärft, nachdem Nordkorea mehrmals Raketen sowie Anfang September eine weitere Atombombe getestet und damit gegen UNO-Resolutionen verstoßen hatte. Nordkorea kann nach eigenen Angaben jetzt das gesamte US-Festland mit Atomsprengköpfen angreifen.

Vertreter „herzlich empfangen“

Kim habe die Vertreter aus Südkorea Montag „herzlich empfangen“ und ein Abendessen ausgerichtet, berichtete die staatliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.

An den Gesprächen mit den Südkoreanern nahmen den Berichten zufolge auch Kims einflussreiche Schwester Kim Yo-jong sowie der hohe Parteifunktionär und frühere Geheimdienstchef Kim Yong-chol teil. Beide hatten Südkorea zu den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Februar besucht. Kims Schwester hatte dabei auch eine Einladung ihres Bruders an Moon übergeben.

Trump begrüßt Gipfel als „möglichen Fortschritt“

US-Präsident Donald Trump hat die Vereinbarung zwischen Süd- und Nordkorea zu einem historischen Gipfeltreffen als „möglichen Fortschritt“ begrüßt. „Zum ersten Mal in vielen Jahren wird eine ernsthafte Anstrengung von allen betroffenen Seiten unternommen“, schrieb Trump am Dienstag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Er warnte allerdings auch, die Hoffnungen auf eine Entspannung in dem Konflikt um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm könnten vielleicht „falsch“ sein. (TT.com, APA/dpa/AFP)