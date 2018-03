Pjöngjang, Seoul, Washington – Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat nach südkoreanischen Angaben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes und ein Waffentest-Moratorium in Aussicht gestellt.

Die nordkoreanische Seite habe beteuert, ihr Land habe keinen Grund, Atomwaffen zu besitzen, sollten „die Sicherheit des Systems garantiert und militärische Bedrohungen Nordkoreas“ beseitigt sein. Das sagte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui-yong am Dienstag nach der Rückkehr von einem zweitägigen Besuch in Pjöngjang. Beide Koreas haben sich auf ein Gipfeltreffen Ende April zwischen Kim und Präsident Moon Jae-in Ende April geeinigt.

Südkoreas Präsident hat trotz der positiven Signale vor überzogenen Erwartungen gewarnt. Es sei noch „zu früh, um optimistisch zu sein“, sagte Moon am Mittwoch mit Blick auf mögliche Gespräche über Pjöngjangs Atomprogramm. „Wir stehen erst ganz am Anfang.“

Trump: „Bin bereit beide Wege zu gehen“

US-Präsident Donald Trump reagierte positiv, aber abwartend. „Wir haben Fortschritte erzielt, da gibt es keine Frage“, sagte Trump am Randes eines Treffens mit Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven in Washington. „Sie scheinen in positiver Weise zu handeln“, sagte Trump auf die Frage, ob er Anzeichen sehe, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal aufgeben könnte.

Trotz der Annäherung sprach der US-Präsident von einer weiterhin sehr gespannten Situation. „Ich bin bereit, beide Wege zu gehen“, sagte er. „Hoffentlich können wir den richtigen Weg gehen.“ Trump reklamierte die Fortschritte als einen Erfolg der USA. „Wir hatten eine Menge damit zu tun, wenn nicht alles“, sagte er.

Kim hatte beteuert, bei einem Dialog mit den USA könnten Wege zur Denuklearisierung thematisiert werden. Während der Dialogphase wolle Nordkorea auf weitere Atomwaffen- und Raketentests verzichten. Die Angaben wurden zunächst nicht von der kommunistischen Führung Nordkoreas bestätigt. Pjöngjang wirft Washington eine feindselige Politik vor.

Weitere gemeinsame Militärmanöver geplant

Ungeachtet der Entwicklung wollen die USA an den gemeinsamen Militärmanövern mit Südkorea festhalten. Es sei ganz selbstverständlich, dass man die Übungen aufnehmen werde, wenn die Paralympischen Spiele vorbei seien, sagte ein Vertreter des Weißen Hauses. Nordkorea empfindet solche Manöver als Provokation. Der Vertreter äußerte sich zurückhaltend zu den Aussichten von Gesprächen. Man habe eine lange Geschichte mit Nordkorea, schon oft seien Abmachungen gebrochen worden.

Kims vorsichtig formulierter Vorstoß, sollte er bestätigt werden, wäre ein Fortschritt im gefährlichen Koreakonflikt. Nach der Zuspitzung im Atomstreit im vergangenen Jahr und gegenseitigen Drohungen zwischen Pjöngjang und Washington hatten Beobachter nicht unbedingt damit gerechnet. Allerdings hat Nordkorea schon früher ähnliche Angebote gemacht, wonach es im Gegenzug für Sicherheitsgarantien auch zur atomaren Abrüstung bereit sei.

Bisher sind alle Ansätze zur Lösung des Atomkonflikts mit Nordkorea gescheitert. Die USA fordern den kompletten, unumkehrbaren und überprüfbaren Abbau des Atomprogramms und bestanden bislang gegenüber Pjöngjang auf sichtbaren Schritten zur Abrüstung, wenn es zu einem Dialog kommen sollte.

Gipfel im geteilten Grenzort Panmunjom

Der dritte gesamtkoreanische Gipfel seit dem Jahr 2000 soll laut Sicherheitsberater Chung Ende April im geteilten Grenzort Panmunjom auf südkoreanischer Seite stattfinden. Die ersten beiden Spitzentreffen zwischen Kims Ende 2011 gestorbenem Vater Kim Jong Il und den südkoreanischen Präsidenten Kim Dae Jung und Roh Moo Hyn fanden 2000 beziehungsweise 2007 jeweils in Pjöngjang statt.

Wie Chung weiter mitteilte, vereinbarten beide Seiten, zum Abbau der militärischen Spannungen eine Hotline zwischen den beiden Staatschefs einzurichten. Das erste Gespräch am Telefon soll demnach vor dem Gipfeltreffen erfolgen. Außerdem habe Nordkorea versprochen, keine atomaren und konventionellen Waffen gegen Südkorea zu richten. (TT.com, APA/dpa)