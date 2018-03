London, Moskau – Die USA, Großbritannien, Frankreich und Deutschland haben sich in einer gemeinsamen Erklärung „entsetzt“ über den Giftanschlag in Salisbury auf den Ex-Spion Sergej Skripal geäußert und Russland zur Aufklärung aufgefordert. „Es handelt sich um einen Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs“ und einen Verstoß gegen das Völkerrecht, heißt es in der Erklärung der Regierungschefs.

Russland trage mit „hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung“ für den Fall, heißt es in der am Donnerstag veröffentlichten Erklärung weiter. „Wir teilen die Einschätzung des Vereinigten Königreiches, dass es keine plausible alternative Erklärung gibt.“

Es handle sich um einen „Übergriff gegen die Souveränität des Vereinigten Königreichs“, schreiben Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, US-Präsident Donald Trump, die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und die britische Premierministerin Theresa May. „Ein solches Vorgehen verletzt eindeutig die Bestimmungen des Chemiewaffenübereinkommens und das Völkerrecht. Es bedroht unser aller Sicherheit.“

Ausdrücklich verweisen die vier Regierungen darauf, dass der in Salisbury eingesetzte Nervenkampfstoff eines Typs sei, „wie er von Russland entwickelt wurde“. Es sei das erste Mal nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass ein solches Nervengift in Europa eingesetzt worden sei.

Russland bestreitet Entwicklung von „Nowitschok“

Russland hat die Herstellung sogenannter Nowitschok-Kampfstoffe bestritten. „Es gab weder in der Sowjetunion noch in Russland Programme zur Entwicklung chemischer Kampfstoffe mit dem Namen Nowitschok“, sagte der russische Vize-Außenminister Sergej Riabkow am Donnerstagnachmittag laut Nachrichtenagentur Interfax.

Daraufhin drohte Großbritanniens Premierministerin Theresa May Russland mit noch mehr Sanktionen. „Falls Russland uns weiter provoziert, dann könnten wir andere Maßnahmen einsetzen“, sagte May in der südenglischen Kleinstadt Salisbury. Details nannte sie aber nicht. Zu den bisherigen Sanktionen Großbritanniens gehört unter anderem die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten.

Erklärung gefordert

„Wir rufen Russland auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen“, hatte es zuvor von den westlichen Staaten geheißen. Zudem wurde darauf verwiesen, dass Russland sich in weiteren Fällen „verantwortungslos“ verhalten habe. „Wir rufen Russland dazu auf, seiner Verantwortung als Mitglied des UNO-Sicherheitsrates gerecht zu werden, den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit aufrecht zu erhalten.“

Russland will britische Diplomaten ausweisen

Russland hatte zuvor die von Großbritannien verhängten Sanktionen als „ganz und gar unverantwortlich“ bezeichnet und eine baldige Antwort angekündigt. Eine Ausweisung britischer Diplomaten aus Russland gilt als eine wahrscheinliche Option. Russische Politiker hatten zuletzt immer wieder von einer „symmetrischen Antwort“ gesprochen. Man werde mit den Ausweisungen in Kürze beginnen, zitierte die Nachrichtenagentur RIA Lawrow.

London hatte am Mittwoch wegen des Giftanschlags vom 4. März Maßnahmen gegen Russland verhängt. Unter anderem werden die bilateralen Kontakte zu Moskau auf Eis gelegt und 23 russische Diplomaten ausgewiesen.

Die britische Regierung geht davon aus, dass bei dem Mordanschlag ein Gift der sogenannten Nowitschok-Gruppe zum Einsatz kam, das während des Kalten Krieges in der Sowjetunion entwickelt wurde. London und mehrere Verbündete werfen Russland vor, hinter dem Angriff zu stecken. Premierministerin Theresa May sagte am Mittwoch im Unterhaus: „Der russische Staat ist des versuchten Mordes schuldig.“

Kremlsprecher Peskow wies die Vorwürfe am Donnerstag erneut zurück. Russland habe „nichts mit dem Vorfall zu tun“, sagte er.

Schlagabtausch im UNO-Sicherheitsrat

Im UNO-Sicherheitsrat in New York hatten sich Großbritannien und Russland bei einer Sondersitzung am Mittwoch einen Schlagabtausch geliefert. Premierministerin May sorge für eine „hysterische Atmosphäre“, sagte der russische UNO-Botschafter Wassili Nebensia (Nebensja). London werde sich nicht von Moskaus „Leugnungen, Ablenkungen und Drohungen“ beirren lassen, so der britische Vizebotschafter bei der UNO, Jonathan Allen. (TT.com/APA/dpa/Reuters)