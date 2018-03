Yangon – Myanmar will rund 700.000 Rohingya-Flüchtlinge zurück ins Land holen und in elf „neuen Dörfern“ unterbringen. Das sagte der Staatssekretär im Außenministerium, Myint Thu, am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Rangun. 374 nach Bangladesch geflohene Rohingya seien bisher zur Rückkehr überprüft worden und würden „innerhalb von Wochen“ zurückkehren.

Sie kämen zunächst in ein Transitlager, dann in ein „neues Dorf mit Sicherheitsvorkehrungen“ nahe ihrem ursprünglichen Zuhause, sagte Myint Thu.

Menschenrechtsaktivisten warnten davor, dass die im mehrheitlich buddhistischen Myanmar unterdrückten Muslime in diesen „neuen Dörfern“ eingesperrt würden. Wenn die Flüchtlinge dorthin kämen, „werden sie wie in einem Flüchtlingslager leben (...), das sie nicht verlassen dürfen“, sagte Chris Lewa von der Rohingya-Organisation Arakan Project. Human Rights Watch äußerte sich ähnlich.

Mehr als 650.000 Rohingya geflohen

Nach einer Welle der Gewalt gegen die Rohingya waren im vergangenen Sommer mehr als 650.000 Rohingya in das Nachbarland Bangladesch geflohen. Dort entstand eines der größten Flüchtlingslager der Welt.

Während die Regierung Myanmars beteuert, für eine Rückkehr der Flüchtlinge zu arbeiten, werden die im Land verbliebenen Rohingya nach Einschätzung von Experten der Vereinten Nationen weiter verfolgt. Die Menschen würden offenbar bewusst ausgehungert, sagte die UN-Sonderberichterstatterin Yanghee Lee am Montag in Genf. Zudem würden verlassene Rohingya-Dörfer dem Erdboden gleichgemacht und an ihrer Stelle Stützpunkte für Sicherheitskräfte errichtet. (APA/dpa)