Paris, London – Russland scheint mit einer Antwort auf die Ausweisung eigener Diplomaten aus Großbritannien zu zögern. Auch am Freitag hatte der Kreml zunächst keine Stellungnahme dazu veröffentlicht. Es sei aber nicht ausgeschlossen, dass es noch eine Antwort vor der Präsidentenwahl am Sonntag geben werde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau.

Der britische Außenminister Boris Johnson machte am Freitag den russischen Präsidenten Wladimir Putin direkt für das Attentat auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter verantwortlich. Die Entscheidung für die Tat sei „höchstwahrscheinlich“ von Putin selbst getroffen worden, sagte Johnson.

Kreml-Sprecher: Schuldzuweisung „schockierend“

Kreml-Sprecher Peskow wies die Vorwürfe umgehend und vehement zurück. „Jeder Verweis oder eine Erwähnung unseres Präsidenten in diesem Zusammenhang ist nichts anderes als eine schockierende und unverzeihliche Verletzung der diplomatischen Anstandsregeln“, sagte Putins Sprecher der Agentur Tass zufolge.

Die britische Regierung hatte nach dem Attentat unter anderem die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angeordnet. Russland hatte Gegenmaßnahmen angedroht, bisher aber noch keine Details genannt. Außenminister Sergej Lawrow sagte am Freitag in der kasachischen Hauptstadt Astana, dass man „natürlich“ britische Diplomaten ausweisen werde, hielt sich aber ansonsten bedeckt. Der russische Botschafter in Großbritannien, Alexander Jakowenko, kündigte an, sein Land werde „maximalen Druck“ auf die britische Regierung ausüben.

Gift in Koffer der Tochter versteckt?

Das für den Anschlag auf Skripal verwendete Nervengift könnte nach einem Medienbericht im Koffer seiner Tochter versteckt gewesen sein. Davon gingen Geheimdienstkreise aus, berichtete die britische Zeitung The Daily Telegraph ohne eindeutige Quelle. Die extrem gefährliche Substanz Nowitschok sei bei einem Aufenthalt von Julia (Yulia) Skripal in Moskau heimlich in ihrem Koffer deponiert worden - in einem Kleidungsstück, einem Kosmetikprodukt oder einem Geschenk. Als die Tochter anschließend den Vater in England besucht habe, soll sie das Gift dem Bericht zufolge unwissentlich freigesetzt haben.

Die diplomatische Krise zwischen Russland und Großbritannien spiegelt sich in einem Krieg der Worte und Zynismus wider. Russland setzt nach Worten von Außenminister Sergej Lawrow nun auch auf eine Aussage des Opfers. „Warum fragen wir nicht einfach den Betroffenen selbst, wenn es ihm hoffentlich besser geht?“, sagte Lawrow in Astana. „Wahrscheinlich kann er am ehesten Aufschluss über vieles geben, was an jenem Tag passiert ist, als die Tragödie geschah.“

Russland deklarierte nie Nowitschok-Bestände

Skripal (66) und seine Tochter Julia (33) kämpfen seit knapp zwei Wochen in einer Klinik um ihr Leben. Sie waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Stadt Salisbury entdeckt worden.

Nach britischen Angaben wurde bei Skripal und seiner Tochter das Gift Nowitschok nachgewiesen, das in der früheren Sowjetunion entwickelt worden war. London glaubt daher, dass Moskau an dem Anschlag beteiligt war. Russland weist die Vorwürfe jedoch vehement zurück und ließ ein 24-Stunden-Ultimatum Großbritanniens verstreichen. Die Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) teilte am Freitag mit, dass Russland nie Bestände des Nervengiftes Nowitschok deklariert hat.

NATO-Chef: „Wollen keinen neuen kalten Krieg“

In seltener Geschlossenheit stellten sich Deutschland, Frankreich und die USA hinter Großbritannien. Am Freitag sicherte zudem der australische Premierminister Malcolm Turnbull in einem Telefonat May seinen Rückhalt zu, wie die britische Regierung mitteilte. Auch die NATO hat nach eigenen Angaben keine Zweifel daran, dass Moskau für den Nervengift-Anschlag verantwortlich ist. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg warnte aber vor einer Konfrontation mit Russland wie im Kalten Krieg. „Wir wollen keinen neuen Kalten Krieg, wir wollen keinen neuen Rüstungswettlauf“, sagte Stoltenberg am Freitag dem britischen Sender BBC. „Russland ist unser Nachbar, deswegen müssen wir uns weiter für verbesserte Beziehungen zu Russland einsetzen.“ Moskau müsse aber mit der NATO „kooperieren“ und dafür „grundlegende Normen und Regeln des internationalen Verhaltens respektieren“.

In der EU wird diskutiert, ob die Europäische Union mit einer Erklärung auf den Giftanschlag reagieren soll. Vor dem EU-Außenministerrat am Montag hieß es in Ratskreisen, der britische Außenminister Johnson dürfte den Anschlag ansprechen und alle EU-Minister würden ihre Solidarität mit London zum Ausdruck bringen. Nicht alle EU-Staaten hätten Informationen, um sich über die Schuldfrage selbst ein Bild zu machen, hieß es in Ratskreisen. Doch herrsche in der EU Einigkeit darüber, dass allein die Tatsache, dass auf europäischem Boden Nervengift eingesetzt wurde, eine eklatante Völkerrechtsverletzung darstelle. Weitere Sanktionen gegenüber Russland seien derzeit kein Thema.

Merkel sieht keinen Grund für WM-Boykott

Der Chef der oppositionellen Labour Party in Großbritannien, Jeremy Corbyn, warnte dagegen vor einer vorschnellen Verurteilung. Auch mafiaähnliche Banden in Russland könnten für die Tat verantwortlich sein, sagte er in Interviews. Ein „neuer Kalter Krieg“ müsse verhindert werden. Für seine Äußerungen wurde Corbyn auch in der eigenen Partei kritisiert. Der frühere deutsche Außenminister Sigmar Gabriel äußerte ähnliche Bedenken wie Corbyn: „Jemand ist solange unschuldig, bis jemand das Gegenteil bewiesen hat“, sagte er Donnerstagabend.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel sieht nach dem Giftanschlag von Salisbury derzeit keinen Anlass, die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland zu boykottieren. Bei dem EU-Gipfel in der kommenden Woche werde der Anschlag zwar sicherlich Thema sein, sagte Merkel am Freitag bei einem Treffen mit dem schwedischen Ministerpräsidenten Stefan Löfven in Berlin. „Es geht jetzt aber nicht um den Boykott der Fußball-Weltmeisterschaft, sondern es geht jetzt erst einmal darum, dass Aufklärung geschieht.“ Großbritannien hatte bereits angekündigt, dass Regierungsvertreter und Mitglieder des Königshauses nicht zur Fußball-WM reisen werden.

Experte hegt Zweifel

Aus Sicht des Russland-Experten Alexander Dubowy kann eine russische Beteiligung an dem Giftangriff derzeit „weder mit Sicherheit bejaht noch mit Sicherheit verneint“ werden. Für ihn stellt sich jedoch die Frage nach den Motiven: „Russland scheint weder unmittelbare noch mittelbare Vorteile aus dem Angriff auf Sergej Skripal zu ziehen“, so Dubowy zur APA. Die der breiten Öffentlichkeit bisher bekannt gewordenen Vorwürfe führten jedenfalls „keine stichhaltigen Beweise einer russischen Involvierung“ an: „Die Ereignisse werfen zu viele Fragen auf und lassen noch mehr Fragen unbeantwortet“, meint der österreichische Sicherheitspolitik-Forscher mit Schwerpunkt auf Osteuropa und den postsowjetischen Raum. Besonders die Frage nach den Motiven sei bisher unbeantwortet geblieben. (TT.com, APA/AFP)