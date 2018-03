London – Zur Reaktion des Westens auf die Giftattacke auf einen russischen Ex-Doppelagenten in Großbritannien schreiben die internationalen Zeitungen am Freitag:

Neue Zürcher Zeitung:

„Die Verbündeten teilen Londons Einschätzung, dass Russland mit hoher Wahrscheinlichkeit die Verantwortung für den Anschlag trage. Trump, Merkel, Macron und May fordern Moskau auf, zu allen Fragen Stellung zu nehmen und einschlägige Programme gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen offenzulegen. Die Erklärung signalisiert, dass London den Westen hinter sich scharen konnte, nachdem zwiespältige Signale aus Paris sowie die Unberechenbarkeit Trumps Zweifel gesät hatten.(...)

Könnte Großbritannien die EU-Partner zur Verhängung neuer Wirtschaftssanktionen bewegen, würde dies sein Abschreckungspotenzial gegenüber Russland erheblich erhöhen. Doch Sanktionen kann die EU nur einstimmig beschließen, und das Gezerre rund um die Brexit-Verhandlungen hat die Solidarität mit London strapaziert. Unabhängig vom Brexit fällt es der EU schwer, eine einheitliche Linie gegenüber Moskau zu halten.“

Times (London):

„Das westliche Bündnis steht fest zusammen. Sehr zur Erleichterung von Theresa May unterstützen NATO-Verbündete das Vorgehen Großbritanniens nach dem Giftanschlag auf Sergej und Julia Skripal ausdrücklich. Die Staats- und Regierungschefs der USA, Deutschlands und Frankreichs stuften die Anwendung von Nervengift in einer gemeinsamen Erklärung als Anschlag auf die Souveränität Großbritanniens ein sowie als eindeutige Verletzung des Chemiewaffenübereinkommens und des Völkerrechts.“

„Eine systematische Bedrohung muss wie eine solche behandelt werden. Dafür sollte sich die britische Regierung in den kommenden Monaten weiter einsetzen. Man hat auf sie gehört, weil sie ein starker Unterstützer der NATO-Verteidigung ist. Verteidigungsminister Gavin Williamson hat deutlich gemacht, dass er die Folgen für die Militärausgaben versteht. Sie müssen steigen – sogar über das Ziel von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts hinaus –, um der neuen hybriden Kriegführung Russlands zu entsprechen.“

La Repubblica (Rom):

„Die USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und bald auch Kanada und sogar das kleine Luxemburg haben einen neuen atlantischen Mini-Pakt unterschrieben oder werden ihn unterschreiben, um sich einer neuen russischen Bedrohung entgegen zu stellen. Italien ist aus dieser improvisierten Allianz scheinbar ausgeschlossen (...). Das liegt vielleicht auch an der totalen Unsicherheit nach der Wahl und der politischen Verwirrung, die in Rom derzeit regiert. Denn zwei Parteien, die sich als Gewinner sehen, haben ihre Sympathie für Putin entdeckt – wie die Lega – oder leben von Artistik und Vieldeutigkeit – wie die Fünf-Sterne-Bewegung.“

Frankfurter Allgemeine Zeitung:

„Was immer die Absicht derer war, welche die Vergiftung eines ehemaligen Doppelagenten und dessen Tochter in einer englischen Kleinstadt in Auftrag gegeben haben, eines haben sie damit nicht erreicht: die Isolierung des Vereinigten Königreichs. Gemeinsam haben die Staats- und Regierungschefs der führenden Mächte des Westens, der Vereinigten Staaten, Deutschlands, Frankreichs und Britanniens, Russland für diesen Angriff verantwortlich gemacht. Dieser Zusammenhalt ist wichtig, notwendig und, was die Rolle Amerikas anbelangt, leider nicht mehr ganz selbstverständlich. Doch in einer Situation wie dieser muss sich London auf seine Partner verlassen können. Es kann!“

Le Républicain lorrain (Metz):

„Kurz vor der Präsidentschaftswahl, die Wladimir Putin ein viertes Mandat verschaffen soll, macht sich die Theorie eines großen antirussischen Komplotts breit. In den Augen der Wähler ist sie deutlich ‚plausibler‘ als die Anklage aus London und Washington. Natürlich muss sich der Zar, dessen Gegner von seiner eigenen Regierung handverlesen wurden, keine wirklichen Sorgen um seine Zukunft machen. Aber ein wenig anti-westlicher Nationalismus kann nie schaden.“