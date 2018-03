Astana – Russland, der Iran und die Türkei, die sich selbst als Garantiemächte für die Überwachung eines Waffenstillstands in Syrien sehen, haben sich zufrieden mit der Entwicklung in dem Land gezeigt.

Besonders die gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen den internationalen Terrorismus seien hervorzuheben, hieß es am Freitag in einer gemeinsamen Erklärung, die das kasachische Außenministerium nach einem Treffen der Konfliktparteien in Astana verbreitete. Darin drückten die Außenminister zugleich ihre Sorge über andauernde Verletzungen der Feuerpause aus.

32 Tote durch russische Luftangriffe am Freitag

Nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte starben allein am Freitag erneut 32 Zivilisten durch russische Luftangriffe auf die Rebellenhochburg Ost-Ghouta bei Damaskus. Die syrische Regierung und ihr Verbündeter Russland bekämpfen nach eigener Darstellung Terroristen in der Region.

Der Präsident des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), Peter Maurer, kritisierte nach einem Besuch in Ost-Ghouta den anhaltenden Bruch internationalen Menschenrechts. Dazu zählte er „Belagerungen, Blockaden, unverhältnismäßige Attacken in städtischem Gebiet und der gezielte Angriff auf Zivilisten.“ (APA/dpa)