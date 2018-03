Zur Ausweisung russischer Diplomaten aus mehreren EU-Staaten im Zuge der Skripal-Affäre schreiben am Dienstag die Zeitungen: „Trud“ (Sofia): „(Die britische Premierministerin) Theresa May tat das Maximale, um die Abkühlung zwischen der EU und Russland zu vertiefen - entlang der Linie, die von den USA noch vor (US-Präsident Donald) Trump immer energischer befolgt wurde. (...) Und jetzt stehen wir alle, die Welt, vor etwa sechs bis sieben Wochen, die sich in vielen Beziehungen als verhängnisvoll erweisen können - weil für Mitte Mai ein weiteres Gipfeltreffen der EU vorgesehen ist. Auch wenn es offiziell delikater gesagt wird, ist jetzt schon bekannt, dass es dabei hauptsächlich darum gehen wird, wie sich die Krise zwischen Großbritannien und Russland entwickelt hat. Und ob die USA, die am meisten daran interessiert sind, gewinnen oder verlieren.“ „Corriere della Sera“ (Rom): „Der vereinte Westen gegen Putin. (...) 60 russische Diplomaten ausgewiesen, das Konsulat in Seattle geschlossen. Der Schachzug von Donald Trump wiegt schwerer als gedacht. Als Antwort auf die Vergiftung (...) des Ex-Agenten Sergej Skripal und seiner Tochter am 4. März in Salisbury in Großbritannien bringt sich der amerikanische Präsident Seite an Seite mit den europäischen Partnern Stellung. (...) Auf jeder seiner (Trumps) Initiativen gegen Moskau (...) lastet die Hypothese der Absprachen zwischen dem Wahlkampfkomitee von Trump und dem Kreml. Dieses Mal gibt es wenig Raum für Diskussionen: Die Anordnung (...) ist ein Peitschenhieb des Kalten Krieges.“ „Lidove noviny“ (Prag): „Es drängt sich die Frage auf, inwiefern wir in die Zeit des Kalten Kriegs zurückkehren, in eine Zeit, die (den russischen Präsidenten) Wladimir Putin geprägt hat und die dieser offensichtlich wiederbeleben möchte. Der Hauptunterschied für uns in Tschechien ist, dass wir uns nun mit der Mehrheit Europas auf der besseren Seite des Eisernen Vorhangs befinden. Daran sollten wir auch heute, drei Jahrzehnte nach der Wende, denken. Zudem sollten wir uns vor Augen führen, wer von unseren Mitbürgern den Wunsch hat, in die Umarmung des russischen Bären zurückzukehren. Gerade in einer Zeit, in der die russischen Geheimdienste bemüht sind, die Wahlen und die Gesellschaft in den westlichen Ländern zu beeinflussen, ist es entscheidend zu verfolgen, wie die Regierung und die anderen Politiker handeln.“ „Diena“ (Riga): „Es ist ein starkes politisches Signal nicht nur an Russland, dem nach dem Anschlag auf den früheren Doppelagenten Sergej Skripal ausreichend Zeit für eine konstruktive Zusammenarbeit mit Großbritannien eingeräumt wurde, sondern auch eine Demonstration der Solidarität mit den Verbündeten und Großbritannien. Gleichzeitig sollte mit den Ausweisungen im Hinterkopf behalten werden, dass ein großer Teil der Länder dem russischen Präsidenten Wladimir Putin zur Wiederwahl gratulierte.“ „Sud Ouest“ (Bordeaux): „Über die Notwendigkeit hinaus, auf diese neue russische Provokation reagieren zu müssen, war die Gelegenheit für die Europäer perfekt, um ihre Solidarität mit dem - vom Brexit gebeutelten - Großbritannien zu bekräftigen. Die 27 Staaten haben gezeigt, dass sie die Sache richtig einschätzen: Nur weil sich die Briten ins eigene Knie geschossen haben, sollte man nicht vergessen, was Demokratien angesichts autoritärer und aggressiver Regime zusammenbringt. (...) (Russlands Präsident Wladimir) Putin wird zumindest das erreicht haben: das zerbrechliche Europa wieder zusammenzuschweißen und den Brexit zu relativieren.“ „Times“ (London): „Man darf wohl annehmen, dass die Ausweisung von Putins Diplomaten sein Verhalten nicht ändern wird. Die unvermeidliche Retourkutsche wird einen Teil des westlichen Informationsflusses aus Russland beenden und sie wird die Einflussmöglichkeiten des Westens in Moskau verringern. Der kulturelle Austausch wird erschwert. Aber es wird demonstriert, dass Putin nicht mehr auf Täuschungsmanöver im Stil des Kalten Krieges bauen kann, um die westliche Allianz zu spalten. In seinen Zeiten als Spion waren subversive sowjetische Operationen im Westen darauf gerichtet, geheime Informationen und Einfluss zu erlangen. Heutzutage besteht das Hauptziel der russischen Auslandsspionage in der Störung und Lähmung demokratischer Institutionen. Die vergangenen drei Wochen haben gezeigt, dass es Grenzen gibt für das, was mit solchen schädlichen Taktiken erreichbar ist.“ „De Telegraaf“ (Amsterdam): „Nach dem Anschlag auf Sergej Skripal scheint der russische Präsident international sein Blatt überreizt zu haben. Putin spielt den ahnungslos Unschuldigen, doch Fakt ist, dass das verwendete Nervengift nur in Russland produziert wurde. Das Leugnen kennt man längst. Das geschah bei den Unruhen in der Ukraine, nach dem Abschuss von Flug MH17 und nach den Versuchen, amerikanische und europäische Wahlen zu beeinflussen. (...) Putin hat sich von einem pragmatischen Anführer, der zu Absprachen mit dem Westen bereit war, zu einem Intriganten auf der Weltbühne entwickelt. Möglicherweise geschah das als Folge der in seinen Augen ungerechtfertigten Ausbreitung der NATO in Richtung Osten. Offenkundig glaubt er, dass eine Zusammenarbeit mit dem Westen keinen Sinn mehr macht.“ „Gazeta Wyborcza“ (Warschau): „Wladimir Putin mag es, Keile in die Einheit der EU zu treiben, nun hat er aber eine wuchtige Ohrfeige kassiert. Denn nur so kann er die kollektive Ausweisung russischer Diplomaten durch mehr als ein Dutzend EU-Länder auffassen. Der Kreml hat in den letzten Jahren viel investiert, um dem zu entgehen. Er sät im Westen Ungewissheit und erschüttert unsere Solidarität. Er bezahlt eine Armee von Internettrollen und Hackern, die Daten stehlen und die öffentliche Meinung manipulieren, er mischt bei den Wahlen in den USA oder dem Brexit mit, finanziert politische Randgruppen. Manchmal sind die Maßnahmen effektiv. Jemand könnte sagen: Nun ja, wir haben Diplomaten ausgewiesen, nun werden unsere nach Hause geschickt – das ist nur so ein Spiel, Putin wird das nicht bekümmern. Das ist nicht wahr, denn das wird es, er weiß jetzt nämlich, dass die EU es nicht bei Appellen, Stellungnahmen oder Verurteilungen belässt. Sie unternimmt konkrete Maßnahmen.“