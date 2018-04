Von Floo Weißmann

Gaza – Israelis und Palästinenser stellen sich für heute nach den Freitagsgebeten auf eine weitere Runde von Protest und Gewalt ein. Im Gazastreifen an der Grenze zu Israel sollen frische Sandhügel, der Rauch brennender Reifen und Spiegel die israelischen Scharfschützen irritieren. Auch die Armee holte Verstärkung. Die umstrittenen Regeln für den Einsatz scharfer Munition bleiben aufrecht. Die Menschenrechtsorganisation Betselem rief die Soldaten auf, notfalls den Schießbefehl zu verweigern. „Ich befürchte, dass es zu weiteren Tötungen kommt“, sagte der Nahost-Experte Helmut Krieger von der Uni Wien der TT.

Begonnen hat der „Marsch für die Rückkehr“ vor einer Woche. Zehntausende Palästinenser forderten am Grenzzaun das Recht auf Rückkehr ins heutige Israel. Israels Militär hat seitdem 20 Palästinenser getötet, Hunderte wurden verletzt. Und die Palästinenser wollen noch bis zum 70. Jahrestag der Gründung Israels Mitte Mai protestieren.

1Was genau ist am Grenzzaun passiert? – Die israelische Armee sagt, sie habe auf Rädelsführer gezielt und so verhindert, dass ein Mob den Grenzzaun überwindet. Israel habe das Recht und die Pflicht, seine Grenzen und Bürger zu schützen, betonte die Botschaft in Wien. Augenzeugen, Ärzte und Menschenrechtler werfen der Armee hingegen exzessive Gewalt gegen Menschen vor, die keine unmittelbare Gefahr dargestellt hätten. „Sie haben die Leute zusammengeschossen“, sagt Krieger, und bezieht sich dabei u. a. auf Videos.

2Wer steht hinter den Protesten? – Der „Marsch“ wurde von gewaltfreien Aktivisten initiiert. Dem hat sich die Hamas angeschlossen, um von eigenen Problemen abzulenken. Denn angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen haben die Islamisten „enorme Schwierigkeiten, ihre Herrschaft aufrechtzuerhalten“, sagt Krieger. Entsprechend vielfältig erscheint der Protest. Einerseits campieren ganze Familien friedlich in Sichtweite des Grenzzauns. Andererseits gibt es Fotos von jungen Männern, die Steine und Brandsätze werfen.

3Worum geht es bei dem Protest? – Auf palästinensischer Seite ist viel zusammengekommen, darunter die miserablen Lebensumstände und die einseitige Parteinahme der neuen US-Regierung für Israel. Das hat den Druck verstärkt, etwas zu tun. Im Kern steht nun laut Krieger das Anliegen, „die Rückkehr als kollektives Recht wieder auf die Tagesordnung zu bringen – zu einem Zeitpunkt, wo es de facto nicht mehr existiert“. In der Erklärung der israelischen Botschaft kommt der Begriff Rückkehr hingegen überhaupt nicht vor. Stattdessen ist die Rede von Provokationen der Hamas. Das wahre Ziel „all dieser Aktionen“ sei die Zerstörung Israels.

4Warum ist das Rückkehrrecht so brisant? – Im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 sind 750.000 Palästinenser geflohen oder vertrieben worden. Sie haben Millionen Nachfahren. Die Forderung, so viele Menschen ins heutige Israel zurückkehren zu lassen, „trifft zentral die Fundamente des israelischen Staates“, sagt Krieger. Folglich sei Israel bestrebt, alles zu unterdrücken, was mit dem Thema zusammenhängt. „Was das bedeutet, haben wir gesehen.“

5Warum kocht das Thema jetzt wieder hoch? – Die Auseinandersetzung reflektiert das Ende der Zweistaatenlösung. Lange war die allgemeine Erwartung, dass die palästinensischen Flüchtlinge im Rahmen eines Friedensvertrags entschädigt werden. Viele würden in dem neuen Staat Palästina unterkommen, der im Wesentlichen in den Grenzen von 1967 entsteht. Jetzt, da diese Perspektive de facto verloren gegangen ist, rücken die Palästinenser wieder ihre Ansprüche innerhalb Israels in den Vordergrund. „Sie gehen weg von 1967 und zurück zu 1948“, analysiert Krieger.

6Was sagt der Rest der Welt dazu? – Die Palästinenser stehen alleine da. Die USA decken Israel, die europäische Antwort sei „inexistent“ (Krieger) und die arabischen Brüder haben längst andere Interessen. Den Saudis etwa geht es vor allem um die Eindämmung des Iran; diese Priorität teilen sie mit den USA und mit Israel. „Die Unterstützung der palästinensischen Sache ist an ihr historisches Ende gekommen“, sagt Krieger.

7Wie geht es jetzt weiter? – Für den Experten hängt viel davon ab, ob die Proteste zugleich auch das Westjordanland und Ostjerusalem erfassen. Die Palästinenser würden sich jedenfalls Gehör verschaffen, wenn sie auf politischer Ebene übergangen werden. „Das klingt brutal, und es wird auch brutal.“