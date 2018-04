New York – Nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in der syrischen Region Ost-Ghouta hat Schweden einen Resolutionsentwurf für eine UN-Mission in Syrien zur vollständigen Vernichtung dortiger Chemiewaffenbestände vorgelegt. In dem Entwurf, der der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag in New York vorlag, heißt es, die UN-Mission solle Syrien „ein für allemal“ von Chemiewaffen befreien.

Das Papier wurde kurz vor einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zu Syrien in Umlauf gebracht, die Bolivien beantragt hatte. Der Resolutionsentwurf schlägt vor, dass UN-Generalsekretär Antonio Guterres eine „hochrangige Entwaffnungsmission“ nach Syrien schickt. Ein Untersuchungsausschuss solle die Verantwortlichen für den dortigen Einsatz von Giftgas identifizieren. Der schwedische UN-Botschafter Olof Skoog erklärte, der UN-Sicherheitsrat werde seinen Vorschlag hoffentlich „so bald wie möglich“ umsetzen. „Die Uhr tickt“, mahnte er.

Dutzende Menschen getötet

Bei einem mutmaßlichen Chemiewaffeneinsatz der syrischen Truppen waren am Samstag in Douma in der Region Ost-Ghouta dutzende Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Die syrische Regierung dementiert jeglichen Einsatz von Chemiewaffen und bat die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW), den mutmaßlichen Angriff vor Ort zu untersuchen.

Experten der OPCW reisten am Donnerstag nach Syrien, wie die Organisation in Den Haag mitteilte. Sie wollten ihre Arbeit am Samstag aufnehmen, erklärte eine OPCW-Sprecherin und bestätigte damit Angaben des syrischen Botschafters bei den Vereinten Nationen, Bashar al-Jaafari. Dieser hatte zuvor in New York gesagt, zwei OPCW-Expertenteams würden am Donnerstag und Freitag in seinem Land eintreffen. Die syrische Regierung werde ihre Mission unterstützen und die Experten reisen lassen, „wohin sie auch wollen“.

Es ist das erste Mal seit 2014, dass OPCW-Experten in Syrien außerhalb der Hauptstadt Damaskus eingesetzt werden. Damals waren ein OPCW-Konvoi angegriffen und zwei Insassen kurzzeitig verschleppt worden. Es gab einen Verletzten.

Jafaari bekräftigte mit Blick auf die jüngsten Vorwürfe des Westens, dass die Truppen der syrischen Regierung keinen Giftgasangriff verübt hätten. Vielmehr hätten „Terroristen“ im Land Chemiewaffen aus Libyen erworben. Außerdem seien die USA, Frankreich, die Türkei und Saudi-Arabien in den Schmuggel von Giftgas ins Kriegsgebiet verwickelt, sagte der syrische UN-Botschafter.

Nationaler Sicherheitsrat tagt noch am Donnerstag

US-Verteidigungsminister James Mattis erklärte in einer Anhörung im Abgeordnetenhaus, der Nationale Sicherheitsrat werde noch am Donnerstag die Optionen in Syrien besprechen. Laut Mattis werden endgültige Beweise für den mutmaßlichen und von Frankreich bestätigten Chemiewaffeneinsatz der syrischen Regierung noch gesucht. „Ich glaube, dass es einen Chemiewaffeneinsatz gab und wir suchen nach den tatsächlichen Beweisen.“ (APA/AFP/dpa)