Moskau, Damaskus – Die russische Armee wirft Großbritannien eine „direkte Beteiligung“ an dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Syrien vor. Sie habe „Beweise“, die eine „direkte Beteiligung Großbritanniens an der Organisation dieser Provokation in Ost-Ghouta belegen“, sagte der Sprecher der russischen Armee, Igor Konaschenkow, am Freitag in Moskau.

London habe bei der Inszenierung des mutmaßlichen Giftgasangriffs „starken Druck“ auf die Zivilschutzorganisation der Weißhelme ausgeübt.

USA: Russland hat Einsatz von Chemiewaffen ermöglicht

Die USA werfen Russland vor, den Einsatz von Chemiewaffen in Syrien erst möglich gemacht zu haben. „Wenn Russland seine Verpflichtungen erfüllt hätte, würde es heute keine Chemiewaffen in Syrien geben“, sagte die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley in einer Sitzung des Sicherheitsrats am Freitag.

Russland habe sein Veto-Recht im Rat zwölf Mal genutzt, um die Regierung von Präsident Bashar al-Assad zu schützen – unter anderem, um Ermittlungen über Giftgasangriffen im Land zu stoppen.

Assads Regierung habe nach Schätzungen der USA mindestens in 50 Fällen Chemiewaffen eingesetzt, sagte Haley. In anderen Schätzungen sei sogar von 200 Fällen die Rede. Sie sei „unfassbar stolz“, dass US-Präsident Donald Trump nach dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Douma nicht voreilig einen Militärschlag gegen syrische Truppen angeordnet habe, sagte Haley vor der Sitzung. „Wenn man Entscheidungen wie diese überstürzt, macht man einen Fehler.“

Ihrem russischen Amtskollegen warf Haley Lügen vor. „Russland kann sich so viel es will über „fake news“ beschweren, aber niemand fällt auf dessen Lügen und Vertuschung herein“, sagte Haley.

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hatte zu Beginn der Ratssitzung von einem „Chaos im Nahen Osten“ und einer Rückkehr des Kalten Krieges gesprochen. Ein erster Ermittlerteam der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) sei bereits in Syrien eingetroffen, um den Vorfall in Douma von vor einer Woche zu untersuchen. Das zweite Team werde am (heutigen) Freitag oder Samstag erwartet. „Aber wir müssen mehr tun“ sagte Guterres. (APA/AFP/dpa)