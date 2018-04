Washington/Damaskus – Mit pompöser Rhetorik rechtfertigt Donald Trump die Luftangriffe in Syrien. Zusammen mit Frankreich und Großbritannien hätten die USA ihre „rechtschaffene Macht gegen Barbarei und Brutalität aufgeboten“, sagt der US-Präsident am Freitagabend (Ortszeit) in einer fünfminütigen TV-Ansprache aus dem „Diplomatischen Raum“ des Weißen Hauses. Er bedankt sich bei Großbritannien und Frankreich. Das Ergebnis hätte nicht besser sein können, schrieb er am Samstag auf Twitter: „Mission erfüllt!“

Er bezeichnet Bashar al-Assad wegen des mutmaßlichen Giftgaseinsatzes als „Monster“ und richtet eine scharfe Warnung an Russland und den Iran, den syrischen Machthaber nicht länger zu unterstützen.

Keine russischen Ziele getroffen

Doch die Angriffe sind bereits nach rund 45 Minuten vorbei. Die Raketen sind auf sorgfältig ausgewählte Ziele abgefeuert worden – drei Anlagen in der Hauptstadt Damaskus und nahe Homs, die als Forschungs-, Produktions- und Lagerstätten für Chemiewaffen gedient haben sollen. US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagt, weitere Attacken seien „derzeit“ nicht geplant.

Die weltweiten Sorgen, Trump könnte eine dramatische militärische Eskalationsspirale in Gang setzen, scheinen sich also nicht zu bewahrheiten – zumindest vorerst. Der US-Präsident hatte diese Ängste mit finsteren Drohungen geschürt, die sich nicht nur an Assad, sondern auch an Moskau und Teheran richteten. „Bereite dich vor, Russland, denn sie (die Raketen) werden kommen, hübsch und neu und ‚smart!‘“ twitterte er am Mittwoch.

Doch bei ihrem Militäreinsatz achteten die US-Streitkräfte nun darauf, möglichst keine russischen Ziele zu treffen. Bei der Auswahl der Angriffsziele sei es auch darum gegangen, „das Risiko einer Verwicklung russischer Truppen abzumildern“, sagt US-Generalstabschef Joseph Dunford. Die russische Luftabwehr in Syrien wurde denn auch nicht eingesetzt, wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte.

Russland möchte Konflikt wohl vermeiden

Die ersten russischen Reaktionen deuten darauf hin, dass auch Moskau einen direkten bewaffneten Konflikt mit den USA weiterhin vermeiden will. Zwar droht der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonow, wütend mit „Konsequenzen“. Doch die einzige konkrete Konsequenz ist zunächst, dass der Kreml eine Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrats fordert.

Der begrenzte Umfang des Militäreinsatzes zeigt, dass sich in den tagelangen Beratungen der US-Regierung über die Antwort auf Assads mutmaßlichen Giftgaseinsatz letztlich noch einmal die mäßigenden Kräfte durchsetzen konnten – Mattis und andere Generäle.

Der Sender CNN berichtet unter Berufung auf hochrangige Regierungsmitarbeiter von „teilweise hitzigen Meinungsverschiedenheiten“ zwischen Trump und seinen Militärberatern. Der Präsident wollte demnach einen deutlich umfassenderen Einsatz als vor einem Jahr, als er auf einen damaligen mutmaßlichen Giftgaseinsatz mit dem Beschuss einer syrischen Luftwaffenbasis geantwortet hatte. Sein neuer Sicherheitsberater John Bolton forderte laut Wall Street Journal sogar einen „vernichtenden“ Schlag gegen die Assad-Regierung.

Schicksal in der Hand der Syrer

Mattis aber warnte den US-Medienberichten zufolge, dass flächendeckende Luftangriffe militärische Vergeltungsmaßnahmen Russlands und des Iran provozieren könnten. Mit dieser Warnung hat er sich zumindest vorerst durchgesetzt. Die Angriffe sind umfassender als vor einem Jahr, aber auch diesmal eng begrenzt.

Allerdings scheinen die Differenzen innerhalb der US-Regierung nicht komplett bereinigt zu sein. Während Mattis von einem „einmaligen“ Einsatz spricht, kündigt Trump an, dass „diese Antwort aufrechterhalten“ werden solle, bis Damaskus den Chemiewaffeneinsatz beende – was als Drohung mit einer Fortsetzung der Militäroperation gedeutet werden kann.

Doch auch mit sich selbst liegt Trump im Widerstreit. Erst vor zwei Wochen hatte er den Abzug der rund 2000 in Syrien eingesetzten US-Soldaten angekündigt, nun hat er sein Land zumindest temporär tiefer in den Konflikt hineingezogen.

Einerseits ist da der Drang zur militärischen Machtdemonstration, dem Trump jetzt nachgegeben hat - und andererseits der Impuls, sein Land aus dem Nahost-Chaos möglichst herauszuhalten. „Keine Menge amerikanischen Bluts“ könne einen dauerhaften Frieden herstellen, sagt Trump in seiner Rede. „Das Schicksal der Region liegt in den Händen ihrer eigenen Menschen.“