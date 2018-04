Damaskus, Luxemburg – Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) hat das Vermittlungsangebot Österreichs im Syrien-Konflikt konkretisiert. Wien könne sich entweder als Veranstaltungsort des Verhandlungsprozesses im UNO-Format anbieten. Oder darüber hinaus gebe es die Möglichkeit einer sogenannten Pendeldiplomatie, also bilaterale Gespräche auf Nahost-Missionen, nach Moskau und anderen Hauptstädten zu suchen.

„Aber dafür bedürfte es eines konkreten Auftrags“, sagte Kneissl vor dem EU-Außenministerrat in Luxemburg am Montag im Ö1-Morgenjournal. Kneissl kündigte außerdem an, für Österreich an der EU-Syrien-Konferenz kommende Woche teilzunehmen. Die Bundesregierung habe vier Millionen Euro bereitgestellt: „Es geht hier zum einen um humanitäre Soforthilfe, aber auch mit Blick auf Wiederaufbaumöglichkeiten“, sagte Kneissl. Drei Millionen davon sollen dem Internationalen Roten Kreuz für Trinkwasser-Aufbereitung und Entminung zur Verfügung gestellt werden, und eine Millionen dem UNO-Kinderhilfswerk UNICEF.

Das Geld stamme aus dem Budget des Auslandskatastrophenfonds, der heuer um fünf Millionen Euro gekürzt wurde. Über Rücklagen habe sie aber „jederzeit“ auf die fünf Millionen Zugriff, betonte die von der FPÖ nominierte parteiunabhängige Außenministern.

Kneissl am Donnerstag zu Gesprächen in Moskau

Zur französischen Friedensinitiative erwartet Kneissl in Luxemburg nähere Ausführungen. „Grundsätzlich begrüßen wir alles, was einer Entspannung und einer Neuaktivierung des diplomatischen Prozesses dient.“ Sie selbst habe am Rande des EU-Rates ein bilaterales Gespräch mit dem britischen Außenminister Boris Johnson.

Kneissl will am Donnerstag in Moskau bei Gesprächen u.a. mit ihrem Amtskollegen Sergej Lawrow erkunden, wie sich die russische Diplomatie in Syrien verhalten werde. Präsident Wladimir Putin habe „eine gewisse Zurückhaltung verkünden lassen“, sagte sie. Auf die Frage, ob für die Gespräche in Moskau von Vorteil sei, dass sich Österreich im Fall Skripal zurückgehalten habe, sagte Kneissl, dass insgesamt zehn EU-Staaten nach dem Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten keine russischen Diplomaten ausgewiesen hätten. „Man muss die Affäre Skripal von den aktuellen Entwicklungen im Nahen Osten trennen.“

Maas: Assad kann kein Teil der Lösung sein

Der deutsche Außenminister Heiko Maas plädierte indes für eine Beilegung des Syrienkonflikts ohne den Präsidenten Bashar al-Assad. „Dass jemand, der Chemiewaffen gegen seine Bevölkerung einsetzt, Teil der Lösung sein kann, kann sich wohl niemand vorstellen“, sagte Maas vor dem Außenministertreffen.

Er sei sich mit seinem französischen Kollegen Jean-Yves Le Drian „sehr einig“, dass der politische Prozess wiederbelebt werden müsse. „Ob es einem gefällt oder nicht, ohne Russland wird man den Prozess nicht wieder in Gang setzten können.“ Russland müsse einen konstruktiven Beitrag leisten. Zudem müsse eine Lösung alle Parteien einbeziehen, die Einfluss haben in der Region.

Maas hatte zuvor für eine Friedensinitiative in Syrien ohne die Vereinten Nationen geworben, da Russland dort bisher jeden Vorstoß blockiert habe.

Kneissl widerspricht: Assad einbeziehen

Österreich setzt sich hingegen für mögliche UNO-Gespräche ein. Außenministerin Kneissl hat auch bekräftigt, dass man mit allen Seiten - also auch mit dem syrischen Machthaber Assad - reden müsse.

Ziel ist nach Angaben von Diplomaten die Annahme einer umfassenden Resolution im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Sie soll unter anderem eine landesweite Waffenruhe und einen gesicherten Zugang für humanitäre Helfer in Syrien ermöglichen. Auf dieser Grundlage könnte dann an einer langfristigen politischen Lösung des Konflikts gearbeitet werden.

Gemeinsam mit den USA und Großbritannien hatte Frankreich in der Nacht zum Samstag Ziele in Syrien angegriffen. Die Länder reagierten damit nach eigener Darstellung auf den mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen im syrischen Bürgerkrieg, für den sie Präsident Assad verantwortlich machen.

Johnson: Militärschlag „voll und ganz das Richtige“

Der britische Außenminister Boris Johnson hat die Militäraktion verteidigt. Die „kalibrierten und proportionierten Militärschläge“ seien „voll und ganz das Richtige“ gewesen, sagte Johnson vor dem Außenministerrat.

Er sei dankbar für die starke internationale Unterstützung der Militäraktion, betonte der britische Außenminister. „Es ist sehr wichtig zu betonen, dass dies nicht ein Versuch war, die Strömung im Syrien-Krieg zu ändern oder einen Regimewechsel zu haben oder Bashar al-Assad loszuwerden.“ Der Syrien-Krieg werde „in schrecklicher Art und Weise weitergehen“.

„Aber es war, um der Welt zu sagen: Wir haben genug von Chemiewaffen“, betonte Johnson. Mit der „Erosion dieses Tabus“ sei Assad „zu weit gegangen“. Johnson: „Es war Zeit, dass wir Nein sagen.“ (APA/Reuters/dpa)