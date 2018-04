Kabul – Nach dem schweren Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul am Sonntag ist die Zahl der Todesopfer auf 60 gestiegen. Das teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Dienstag mit. An einer Ausgabestelle für Personaldokumente in einem Schiitenviertel war eine Bombe explodiert. 129 Menschen wurden den Angaben nach verletzt. Die Terrormiliz IS (Daesh) bekannte sich zu dem Anschlag.

Ausgabestellen hat die afghanische Regierung landesweit aufgebaut, um die Wahlbeteiligung bei den Parlaments- und Provinzratswahlen im Oktober zu erhöhen. Für die Teilnahme an den Wahl benötigen Bürger einen Personalausweis. Das Dokument können sie in solchen Einrichtungen beantragen.

Kabul ist seit Januar mehrfach von schweren Anschlägen erschüttert worden. Dabei starben insgesamt 247 Menschen, 448 wurden verletzt. Die Sunnitenmiliz IS greift dabei vornehmlich Schiiten an. (dpa)