Wien – Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA/IAEO) hat „keine glaubwürdigen Hinweise“ auf ein iranisches Atomwaffenprogramm nach 2009. Dies erklärte ein IAEA-Sprecher am Dienstag in Wien. Am Vortag hatte der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu angebliche Beweise für ein iranisches Atomwaffenprogramm präsentiert. Diese wurden von den USA in Folge als glaubwürdig bezeichnet. Präsident Donald Trump sah die Präsentation Netanyahus als Bestätigung, dass er mit seiner Meinung über den Iran zu „hundert Prozent“ Recht gehabt habe.

Netanyahu hatte am Montagabend im israelischen Fernsehen gesagt, sein Land habe Erkenntnisse, wonach der Iran ein „geheimes Atomprogramm“ verfolge, das er jederzeit wieder aktivieren könne. Die Informationen stammen nach seinen Angaben aus einem „geheimen Atomarchiv“ des Iran, aus dem Israels Geheimdienste vor wenigen Wochen zehntausende Dokumente erhalten hätten. Die Dokumente seien Israel als „exakte Kopien“ in Papier- oder CD-Format zugespielt worden.

Der Ministerpräsident präsentierte keine Belege dafür, dass Iran seit Abschluss des Atomabkommens 2015 aktiv am Bau einer Atombombe gearbeitet haben könnte. Dass ein geheimes Atomwaffenprogramm existiert, könne Israel nun aber mit „neuen und schlüssigen Beweisen“ belegen.

Iran spricht von „Lüge“

Der Iran bezichtigte Netanyahu daraufhin der Lüge. Die Anschuldigungen seien das Werk „eines eingefleischten Lügners, dem die Ideen ausgehen“, erklärte das iranische Außenministerium am Dienstag auf seiner Website.

Netanyahu habe nur „Lügen und Täuschungen zu bieten“, erklärte Ministeriumssprecher Bahram Ghassemi. Die israelische Regierung sehe „keine anderen Möglichkeiten, um das Überleben ihres illegalen Regimes zu sichern“. Es handle sich um einen „aufgewärmten Bluff“.

Irans Außenminister Mohammed Javad Zarif sprach im Kurzbotschaftendienst Twitter von einem „perfekten Timing“. Am 12. Mai muss US-Präsident Trump entscheiden, ob die USA an dem Atomabkommen festhalten oder aussteigen. Er hatte mehrfach mit dem Ausstieg gedroht. (APA/AFP, TT.com)