Kabul – Schwarzer Tag für die Pressefreiheit: Bei einer Serie blutiger Anschläge sind am Montag in Afghanistan zehn Journalisten getötet worden, unter ihnen ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP. Shah Marai ist eines von mindestens 25 Todesopfern eines doppelten Selbstmordanschlags in der Hauptstadt Kabul. Bei einem Anschlag auf einen NATO-Konvoi in Kandahar wurden am Montag elf Kinder getötet.

Die beiden Anschläge in Kabul erfolgten in kurzem Abstand und waren offenbar aufeinander abgestimmt. Zunächst sprengte sich ein Selbstmordattentäter auf einem Motorrad nahe dem Sitz des Geheimdienstes NDS in die Luft und tötete mehrere Menschen. Als Journalisten zum Anschlagsort eilten, sprengte sich ein zweiter Selbstmordattentäter in die Luft.

Dabei wurden neun Journalisten getötet, unter ihnen der AFP-Cheffotograf in Kabul, Shah Marai. Laut Reporter Ohne Grenzen starben zudem Mitarbeiter für die afghanischen Fernsehsender 1TV, Tolo News und Maschal TV sowie von Radio Azadai, dem afghanischen Ableger des US-Senders Radio Free Europe. Reporter Ohne Grenzen warf den Tätern vor, mit der zweiten Explosion am Anschlagsort „bewusst auf die Presse gezielt“ zu haben.

49 Menschen wurden nach Angaben des Innenministeriums zum Teil schwer verletzt. Laut Reporter Ohne Grenzen wurden auch sechs Journalisten schwer verletzt. Der Organisation zufolge war es tödlichste Anschlag auf Journalisten seit dem Sturz der Taliban 2001.

IS bekennt sich zur Tat

Zu der Tat bekannte sich die Jihadistenmiliz IS (Daesh). „Der Attentäter hat sich als Journalist getarnt und sich in der Menge in die Luft gesprengt“, sagte Polizeisprecher Hashmat Staniksai. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen hatte er zur Tarnung eine Kamera dabei.

Ein Journalist wurde am Montag in der Unruheprovinz Chost im Osten des Landes getötet. Der 29-jährige afghanische BBC-Journalist Ahmed Shah wurde von Angreifern erschossen, wie sein Sender mitteilte.

US-Verteidigungsminister Jim Mattis sagte, die Angreifer nähmen Journalisten ins Visier, weil sie Aufmerksamkeit wollten. „Das ist normal für die Leute, die bei den Wahlen nicht gewinnen können, sie wenden sich den Bomben zu“, sagte er mit Blick auf die für Oktober geplante Parlamentswahl.

US-Außenminister Mike Pompeo verurteilte die „sinnlosen, barbarischen“ Anschläge. „Unabhängige Medien sind ein Eckpfeiler der Demokratie“, sagte er. Die vielfältige Medienlandschaft in Afghanistan werde bestehen bleiben, „auch dank dieser Journalisten und Medienvertreter, die auf tragische Weise getötet wurden“.

Die Organisation Human Rights Watch erklärte, gezielte Angriffe auf Journalisten seien ein „Kriegsverbrechen“. „Journalisten zahlen seit langem einen hohen Preis dafür, über den bewaffneten Konflikt in Afghanistan zu berichten.“

Elf Kinder sterben bei Angriff auf NATO-Konvoi

Im Süden des Landes tötete ein Selbstmordattentäter nach Behördenangaben elf Kinder, die sich um einen NATO-Konvoi geschart hatten. Acht NATO-Soldaten aus Rumänien seien verletzt worden, teilte die Militärallianz mit. Der Anschlag ereignete sich nahe dem Flughafen Kandahar, den die NATO für ihre Mission Resolute Support nutzt.

Zunächst war unklar, wer hinter diesem Sprengstoffattentat steckte. Neben dem IS verüben auch die Taliban immer wieder Anschläge. Sie hatten kürzlich ihre Frühjahrsoffensive gestartet und damit de facto ein Verhandlungsangebot des afghanischen Präsidenten Ashraf Ghani abgelehnt.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres zeigte sich empört über die vielen zivilen Opfer und die gezielte Tötung von Journalisten. Dies zeige „einmal mehr die Risiken, denen Medienvertreter bei der Ausübung ihrer wichtigen Arbeit ausgesetzt sind“. (APA/AFP)