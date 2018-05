Rabat, Teheran – Die marokkanische Regierung hat dem Iran die Destabilisierung ihres Landes vorgeworfen und aus Protest die diplomatischen Beziehungen abgebrochen. Der marokkanische Außenminister Nasser Bourita warf dem Iran am Dienstag vor, über die libanesische Hisbollah-Miliz Waffen an die Rebellengruppe Polisario in der Westsahara geliefert zu haben. Teheran wies die Vorwürfe am Mittwoch „entschieden“ zurück.

Das Außenministerium in Teheran warf dem Königreich vor, nur einen „Vorwand“ für den Abbruch der Beziehungen gesucht zu haben. Die Vorwürfe seien völlig „unbegründet“. Der Iran handle stets im „Respekt für die Souveränität und Sicherheit“ der Länder, mit denen er Beziehungen unterhalte, und vermeide jede „Einmischung in ihre Angelegenheiten“, hieß es.

Hisbollah beschuldigt Saudi-Arabien

Auch die Hisbollah wies die Vorwürfe zurück und warf den USA, Israel und Saudi-Arabien vor, „Druck“ auf Marokko ausgeübt zu haben. Ein Vertreter der Polisario-Rebellen, die für die Unabhängigkeit der von Marokko besetzten Region Westsahara kämpfen, sprach von „unbegründeten Vorwürfen“ und dementierte jede Verbindung zur Hisbollah und dem Iran.

Marokko habe „keinerlei Beweis“ vorgelegt, sagte der hochrangige Polisario-Vertreter Mhamed Khaddad in Algier. Das Königreich wolle sich mit dieser „grotesken Lüge“ den Verhandlungen über die Westsahara entziehen, zu denen der UN-Sicherheitsrat am Freitag die beiden Konfliktparteien aufgerufen hat, sagte er.

Marokkos Außenminister Bourita hatte am Dienstag gesagt, sein Land habe „unwiderlegbare Beweise“, dass der Iran über die Hisbollah Waffen an Polisario geliefert habe und ihren Kampf gegen Marokko unterstütze. Eine „erste Waffenlieferung“ sei kürzlich an die Rebellen gegangen, Marokko könne „Namen und spezifische Details“ der Lieferung benennen.

Saudi-Arabien verurteilt „iranische Einmischung“

Saudi-Arabien versicherte „dem brüderlichen Königreich“ Marokko am Mittwoch seine Unterstützung und verurteilte „die iranische Einmischung“ in seine Angelegenheiten. Auch Bahrain und die Vereinigten Arabischen Emirate äußerten ihre Solidarität mit Rabat. Saudi-Arabien ringt im Libanon, Syrien und dem Jemen mit dem Iran seit langem um die regionale Vorherrschaft.

Während Riad dem Iran und der Hisbollah „Einmischung“ in die inneren Angelegenheiten arabischer Länder vorwirft, bezichtigt Teheran das wahabbitische Königreich, durch die Unterstützung von Jihadistengruppe den „Terrorismus“ in der Welt zu fördern und durch seine Militärintervention im Jemen eine humanitäre Katastrophe verursacht zu haben.

Marokko hält seit den 70er-Jahren große Teile der früheren spanischen Kolonie Westsahara besetzt. Die Polisario kämpft seit Jahrzehnten mit der Unterstützung Algeriens für die Unabhängigkeit des Wüstengebiets und fordert ein Referendum über seine Zukunft. Der UN-Sicherheitsrat rief am Freitag beide Seiten auf, ohne Vorbedingungen in Verhandlungen zu treten. (APA/AFP)