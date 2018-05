Gaza, Jerusalem – Die USA haben ihre Botschaft in Jerusalem offiziell eröffnet. „Vor 70 Jahren hat David Ben Gurion die Unabhängigkeit (des Staates Israel) erklärt“, sagte US-Botschafter David Friedman am Montag in Jerusalem. „70 Jahre später gehen die Vereinigten Staaten endlich den nächsten Schritt.“ Dieser historische Moment sei „dem Mut einer Person“ zu verdanken: US-Präsident Donald Trump.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sprach auf Facebook ebenfalls von „einem historischen Moment“. Zu der Eröffnung waren rund 800 Gäste erwartet worden. Auch US-Finanzminister Steven Mnuchin, Präsidententochter Ivanka Trump sowie ihr Mann und Trump-Berater Jared Kushner waren eingeladen.

Dutzende Tote bei Protesten

Bei heftigen Protesten im Gazastreifen gegen die Botschaftsverlegung ist die Zahl der getöteten Palästinenser auf 41 gestiegen. Rund 1700 weitere Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums des Gazastreifens verletzt. Es ist damit der Tag mit den meisten Todesopfern seit dem Gaza-Krieg 2014. Die Zahl der seit dem Beginn der Protestwelle im Gazastreifen Ende März getöteten Palästinenser stieg damit auf 92.

Der palästinensische Gesundheitsminister Dschawad Awad warf Israel ein „Massaker an unbewaffneten Demonstranten“ vor. Auch die Türkei bezeichnete das Vorgehen als „Massaker“ und machte die USA mitverantwortlich. Israel wirft der im Gazastreifen herrschenden Hamas vor, sie missbrauche die Proteste zu Anschlagsversuchen an der Grenze. Die Armee betont, sie schieße nur im Notfall und auch dann nur auf die Beine.

Auch in Ramallah im Westjordanland nahmen rund 5000 Palästinenser an einem Protestmarsch teil, der sich auch gegen den 70. Jahrestag zur Gründung Israels richtet. Sie trugen palästinensische und schwarze Flaggen sowie Schlüssel. Damit wiesen sie auf ihre Forderung nach einer Rückkehr in die Gebiete hin, aus denen 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung Hunderttausende Palästinenser flohen oder vertrieben wurden.

Zahl der israelischen Soldaten an Gaza-Grenze verdoppelt

An der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen setzten zahlreiche Palästinenser Reifen in Brand; dichter schwarzer Rauch stieg in den Himmel. Nach Berichten von Augenzeugen versuchten mehrere Männer, den Grenzzaun zu Israel zu durchschneiden.

Die israelische Armee hat die Zahl ihrer Soldaten an der Gaza-Grenze verdoppelt. Seit Ende März sind dort bei gewaltsamen Konfrontationen von Palästinensern und israelischen Soldaten 55 Palästinenser getötet und Tausende verletzt worden.

Netanyahu: „Bewegender Tag“

Vor der Eröffnung der US-Botschaft hat der israelische Regierungschef Benjamin Netanyahu von einem „bewegenden Tag für das Volk Israel und den Staat Israel“ gesprochen. Netanyahu zitierte am Montag bei Twitter aus der Bibel: „Als der Herr die Gefangenen Zions zurückbrachte, da waren wir wie Träumende.“

Israel hat den Ostteil Jerusalems im Sechstagekrieg 1967 erobert. Den Anspruch der Palästinenser auf Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen eigenen Staat Palästina lehnt Israel ab. Doch die internationale Gemeinschaft pocht darauf, dass der künftige Grenzverlauf in Verhandlungen beider Seiten geklärt wird. Dies hat auch Trump gesagt.

Arabische Liga sieht „illegalen Schritt“

Die Arabische Liga hat indes eine Sondersitzung aufgrund der Botschaftsverlegung angesetzt. Die Staatengruppe werde den „illegalen Schritt“ bei einem Treffen am Mittwoch erörtern, meldete die staatliche ägyptische Nachrichtenagentur MENA unter Berufung auf einen Diplomaten.

Unterdessen hat Al-Kaida-Chef Ayman al-Zawahiri seine Anhänger zum Widerstand aufgefordert. Es sei nötig, die Feinde vereint mit einem Heiligen Krieg (Jihad) zu bekämpfen, sagte der Führer des jihadistischen Terrornetzwerkes in einem Video, das am Sonntagabend auf Propagandakanälen der Extremisten aufgetaucht war. Al-Zawahiri kritisierte zudem US-Präsident Donald Trump, der durch die Botschaftsverlegung „das wahre Gesicht der Kreuzzüge“ enthüllt habe. (TT.com, APA/dpa/AFP)