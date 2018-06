Von Denis Düttmann/dpa

Bogota – Juan Manuel Santos ist ein Mann mit ausgesuchten Manieren. Nach dem Wahlsieg von Ivan Duque in Kolumbien ruft der Amtsinhaber seinen gewählten Nachfolger an, beglückwünscht ihn höflich zu seinem Erfolg und bietet ihm seine Hilfe bei einer geordneten Übergabe der Regierungsgeschäfte an. Dabei will Duque die Axt an Präsident Santos Lebenswerk legen – das historische Friedensabkommen mit der linken Guerillaorganisation FARC.

„Der Wahlsieg von Duque bedeutet große Veränderungen für den Friedensprozess“, warnt Gimena Sanchez-Garzoli vom Forschungsinstitut Washington Office on Latin America (Wola). „Zwar wird die FARC-Führung bei einer Modifizierung des Abkommens nicht sofort wieder zu den Waffen rufen, allerdings könnten die einfachen Kämpfer das Vertrauen verlieren und sich abtrünnigen Rebelleneinheiten oder kriminellen Banden anschließen.“

Auf der ganzen Welt wurde der Friedensvertrag mit den Rebellen vor eineinhalb Jahren gefeiert, doch in Kolumbien selbst ist das Abkommen ausgesprochen umstritten. Präsident Santos wurde für die historische Einigung mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, zu Hause erhielt es nichts als Prügel und scheidet als einer der unbeliebtesten Staatschefs der Geschichte aus dem Amt.

Frieden hat seinen Preis

Die Vorteile des Friedensvertrags lassen sich nicht leugnen. Mit ihrer Unterschrift zogen Santos und FARC-Chef Rodrigo „Timochenko“ Londono nach mehr als einem halben Jahrhundert einen Schlussstrich unter die Gewalt. In dem Konflikt waren mehr als 220.000 Menschen ums Leben gekommen und Millionen vertrieben worden. Die FARC haben inzwischen die Waffen niedergelegt und wollen künftig als politische Partei für ihre Ziele eintreten.

Der Frieden hat allerdings seinen Preis. Für ihre schweren Verbrechen haben die ehemaligen Rebellen nach dem Vertrag nur mit relativ milden Strafen zu rechnen. Zudem erhalten sie für zwei Legislaturperioden zehn Sitze im Kongress garantiert. Das schmeckt nicht allen. Viele Kolumbianer wollen sich nicht damit abfinden, dass die Guerilleros nach all dem Leid, den Toten und der Gewalt nun fast ungeschoren davonkommen sollen.

„Werden Vertrag nicht in Stücke reißen“

Duque will nun einige Punkte im Friedensabkommen ändern. Vor allem soll festgeschrieben werden, dass die FARC-Mitglieder keine öffentlichen Ämter antreten können, solange sie ihre Strafen noch nicht verbüßt haben. „Wir werden den Vertrag nicht in Stücke reißen, aber wir werden sicherstellen, dass der Frieden allen Kolumbianern zugute kommt“, sagte er nach seinem Wahlsieg. „Wir werden Korrekturen vornehmen, damit die Opfer wirklich im Mittelpunkt stehen und wir Gerechtigkeit, Wiedergutmachung und keinen Rückfall haben.“

Allerdings könnten selbst kleine Änderungen an dem über Jahre hinweg mühsam ausgehandelten Vertragstext die Ex-Rebellen wieder in den Dschungel treiben. Viele sind schon jetzt mit der Umsetzung nicht zufrieden. Sie werfen der Regierung vor, ihnen nicht ausreichend Schutz und Unterstützung bei der Rückkehr ins zivile Leben zu gewähren.

Noch hält die Führungsriege der FARC aber an der Einigung fest. „Wir werden das Abkommen verteidigen“, sagte der frühere Rebellen-Chef „Timochenko“ kürzlich in einem Interview der Zeitung El Tiempo. „Es gibt keinen Weg zurück.“ Der unterlegene Linkskandidat Gustavo Petro räumte am Sonntag seine Niederlage ein und kündigte eine entschlossene Opposition an: „Wir werden nicht zulassen, dass Kolumbien zum Krieg zurückkehrt.“

Tiefer Riss in der Gesellschaft

Allerdings sind viele Ursachen des Konflikts noch immer nicht gelöst. „Es gibt weiterhin eine sehr ungleiche Verteilung des Landes, Gewalt gegen soziale Aktivisten und eine weit verbreitete Straflosigkeit“, sagt Wola-Expertin Sanchez-Garzoli. Kriminelle Gruppe stoßen in die einstigen Territorien der FARC vor und übernehmen ihr Geschäft mit Drogenschmuggel, Erpressung und illegalem Bergbau.

„Präsident Duque wird den Friedensvertrag mit den FARC nicht in Stücke reißen. Er wird nichts tun, was Tausende Guerilleros zurück in den Dschungel treiben würde“, sagte Wola-Experte Adam Isacson. „Aber die Versprechen an die Opfer und die Landbevölkerung, die so wichtig sind, damit sich die Geschichte nicht wiederholt, werden wahrscheinlich nicht gehalten.“

Tatsächlich hinterlässt Präsident Santos seinem Nachfolger eine ganze Reihe an Baustellen: Kriminelle Banden terrorisieren in vielen Landesteilen noch immer die Bevölkerung, das Wirtschaftswachstum bleibt hinter den Erwartungen zurück, das Verhältnis zum Nachbarn Venezuela ist zerrüttet.

Vor allem aber wird Duque das Land nach dem polarisierenden Wahlkampf wieder einen müssen. Die Wahl hat gezeigt, wie tief der Riss ist, der durch die Gesellschaft geht. „Ich werde alles tun für ein geeintes Land. Keine weiteren Spaltungen mehr“, sagte er in seiner Siegesrede. „Ich kenne keine Feinde in Kolumbien, ich werde nicht mit Hass regieren. Ich will eine bessere Zukunft für alle Kolumbianer.“