Moskau, Den Haag – Russland versucht, den erwarteten Bericht der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) über den Giftgasangriff vom April in Douma in Syrien schon vor der Veröffentlichung in Zweifel zu ziehen. „Wir sind überzeugt, dass es ein weiterer anti-syrischer Bericht sein wird“, sagte der Kommandant der russischen ABC-Abwehrtruppen, Generalmajor Igor Kirillow, am Freitag vor Journalisten.

Das Außenministerium und das Verteidigungsministerium präsentierten in Kubinka bei Moskau gemeinsam angebliche Beweise, dass syrische Regierungsgegner in Douma ein Labor zur Produktion von Chemiewaffen unterhalten hätten. „Der Teil der Ausrüstung, der nach Ansicht von Experten professionell ist, stammt leider aus Ländern in Westeuropa“, sagte Außenamtssprecherin Maria Sacharowa der Agentur Tass zufolge.

In der von Rebellen gehaltenen Stadt Douma östlich von Damaskus waren am 7. April 42 Menschen durch Giftgas getötet und Hunderte verletzt worden. Die USA, Großbritannien und Frankreich machten den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad für den Angriff verantwortlich und beschossen Stellungen der syrischen Armee mit Marschflugkörpern. OPCW-Experten konnten den Ort erst Wochen später inspizieren. Ihr Bericht liegt noch nicht vor, er könnte aber bei einer OPCW-Sondersitzung am 26./27. Juni in Den Haag vorgestellt werden.

Syrien und seine militärische Schutzmacht Russland erklären, der Angriff sei von den Rebellen selbst verübt worden. Der OPCW-Bericht werde sich absehbar auf „äußerst dubiose Beweise“ der syrischen Hilfsorganisation Weißhelme stützen, die aber „Helfershelfer von Terroristen seien“, sagte General Kirillow. (APA/dpa)