Bamako – Bei einem Selbstmordanschlag auf das Hauptquartier der internationalen G5-Sahel-Eingreiftruppe sind fünf Menschen ums Leben gekommen. Die mit der Terrororganisation Al-Kaida verbündete Jihadistenmiliz Unterstützungsgruppe für Islam und Muslime bekannte sich zu der Tat. UNO-Generalsekretär Antonio Guterres verurteilte den Anschlag.

Nach Militärangaben sprengten sich die Selbstmordattentäter am Freitag in einem als UNO-Fahrzeug getarnten Auto an der Einfahrt zu dem Hauptquartier in Sevare in die Luft. Zwei Soldaten der G5 sowie ein Zivilist wurden getötet, auch zwei Attentäter kamen ums Leben. Laut Regionalgouverneur Sidi Alassane Toure wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Die G5-Sahel-Eingreiftruppe bestehend aus Soldaten der fünf Sahelstaaten Mali, Niger, Burkina Faso, Tschad und Mauretanien war vergangenes Jahr gegründet worden, ihr Hauptquartier wurde im Oktober in Betrieb genommen. UNO-Generalsekretär Guterres hatte das Hauptquartier in Sevare erst im Mai besucht. Damals wies er in einem Bericht auf Sicherheitsmängel rund um den Stützpunkt hin. (APA/AFP)