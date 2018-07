Vor 20 Jahren wurde das Institut für Peace Studies in Innsbruck gegründet. 2008 wurde es von der Unesco ausgezeichnet. Beheimatet ist es am Grillhof in Vill.

2018 gründete man nun ein Forschungszentrum. Unter der Leitung von Prof. Dr. Wolfgang Dietrich und Dr. Josefina Echavarria soll die Friedensforschung durch transdisziplinären Einfluss gestärkt werden.

Durch Mitarbeit aus Fächern von Politikwissenschaft über Ethnologie bis Archäologie soll die Friedensforschung profitieren und neu gedacht werden.

„Wir wollen die Erkenntnisse aus der akademischen Arbeit in die Lehre und Praxis überführen“, so Dietrich zur TT. Ein gutes Beispiel seien Ausgrabungen in Georgien. Dabei seien Feindseligkeiten durch Kommunikation überwunden worden. „Das ist angewandte Friedensarbeit“, so Dietrich.

Vera Grabe wurde über das Forschungszentrum nach Innsbruck eingeladen.