In der afghanischen Hauptstadt Kabul sind am Mittwoch bei einem Selbstmordanschlag auf einen Sportverein mindestens vier Menschen getötet worden. Kurze Zeit später war an derselben Stelle eine weitere Explosion zu hören. Einzelheiten dazu waren zunächst nicht bekannt.

Vier Leichen seien bisher geborgen worden, teilte das Gesundheitsministerium nach dem ersten Attentat mit. 18 Verletzte seien ins Krankenhaus gebracht worden. Die Zahl der Opfer könne aber noch steigen.

Nach Angaben des Innenministeriums sprengte sich ein Attentäter in einem Gebäude eines Ringer-Vereins im Westen Kabuls in die Luft. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand. Der Sport-Klub befindet sich im Bezirk Dasht-e-Barchi, in dem zahlreiche Angehörige der schiitischen Minderheit der Hasara leben. Sie werden immer wieder Opfer der extremistischen IS-Miliz. (APA/Reuters)