New York – Angesichts einer befürchteten Großoffensive der syrischen Armee auf die letzte Rebellenhochburg Idlib haben die zehn nicht ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats vor einer humanitären Katastrophe gewarnt. Sie appellierten am Mittwoch an die Konfliktparteien, den Schutz der Zivilbevölkerung zu gewährleisten. Dafür müssten „alle Maßnahmen“ ergriffen werden.

In einer gesonderten Erklärung der US-Botschafterin bei der UNO, Nikki Haley, hieß es, das von Russland und dem Iran unterstützte „brutale Regime“ in Syrien dürfe „die syrischen Bürger nicht weiter angreifen und terrorisieren“. Nur so gebe es eine Chance für eine politische Lösung unter der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen.

Die Provinz Idlib im Nordwesten Syriens wird von islamistischen und jihadistischen Kämpfern kontrolliert. Nach UN-Angaben leben dort 2,9 Millionen Menschen, darunter 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen. Der syrische Staatschef Bashar al-Assad hat am Rande von Idlib eine große Zahl von Truppen zusammengezogen.

Am Freitag berät der UN-Sicherheitsrat über die Lage in Idlib. Den Ratsvorsitz haben im September die USA inne. Ebenfalls am Freitag treffen sich in Teheran die Präsidenten Russlands, der Türkei und des Irans zu einem Dreiergipfel. Auch sie beraten über die Lage in Syrien. (APA/AFP)