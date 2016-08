Tarrenz – Es sei das Ziel, die FPÖ „als die neue Volkspartei im Bezirk zu etablieren“, erklärte der frisch gewählte Obmann der Imster Bezirks-Freiheitlichen, der Imster Gemeinderat Wolfgang „Sedler“ Neururer. Am Samstag wurde beim Bezirksparteitag in Tarrenz der endgültige Wechsel vollzogen, nachdem Neu­rurer schon im Herbst als geschäftsführender Obmann eingesetzt worden war. 100 Prozent der FPÖ-Delegierten des Bezirkes bestätigten den Imster im Beisein von Landesparteichef Markus Abwerz­ger. Als Stellvertreter wurden ihm Robert Bäuchl aus Umhausen und Patrick Schaber aus Obsteig beigestellt.

Neururer berichtete von einer Vervierfachung der Mandate in den Imster Gemeindestuben. Nicht fehlen durften in seinen Ausführungen „die sensationellen Bezirksergebnisse“ von FPÖ-Bundespräsidentschaftskandidat Norbert Hofer in beiden Wahlgängen. Außerdem verwies er auf eine „strukturelle Erstarkung der FPÖ im Bezirk“.

Neururer nutzte die Gelegenheit für einen politischen Rundumschlag: Die „Menschen haben das abgehobene Gehabe der ÖVP-Vertreter langsam, aber sicher satt“, meinte er, und SPÖ und Grüne verortet er „in der politischen Bedeutungslosigkeit“.

Landesparteichef Abwerz­ger kritisierte die schwarz-grüne Koalition und deren zögernde Haltung beim Projekt Ötztal-Pitztal. (TT)