Von Anita Heubacher

Innsbruck – Die Verwaltungsreform machte am meisten Wind, als unplanmäßig einige der 640 Sparideen der ­Beamtenschaft durchsickerten. Das war im August letzten Jahres und der Landesregierung gar nicht recht. Die Beamten hatten sich kein Blatt vor den Mund genommen. Sie regten an, den Landtag und die Gemeinderäte zu verkleinern, Feuerwehren zu fusionieren. Fünf Millionen Euro Sparpotenzial ortete die Verwaltung in der Tiroler Spitalslandschaft. Nicht alle Krankenhäuser müssten alles anbieten. Eine Einschätzung, die übrigens auch die Medizinische Universität teilt. Immerhin 576.400 Euro einsparen könne das Land, indem es weder für den Erhalt noch das Personal der Pfarre Mariahilf in Innsbruck zahle. Das sei Sache der Diözese, hatten die Beamten gemeint.

Die Erwartungshaltung bei dieser Vorgabe war entsprechend hoch, die Enttäuschung der Oppositionsparteien ebenso, als Schwarz-Grün im Dezember 2015 im Landtag das Ergebnis der Verwaltungsreform präsentierte: Es würden 80.000 Bescheide weniger pro Jahr ausgestellt und 90 Millionen Euro durch eine Entrümpelung der Gesetze eingespart. Die rund 3600 Gemeinderäte und die 279 Bürgermeister seien in Tirol ebenso nötig wie sämtliche Feuerwehren, betonte die ÖVP. „Heiße Kartoffel“ war im Dezember keine dabei.

„Nach einem Jahr ist der große Wurf bei der Verwaltungsreform noch immer nicht in Sicht“, kritisiert der Klubobmann der SPÖ, Gerhard Reheis. Mutige Schritte oder gestalterischen Willen kann er nicht erkennen. Neben den fehlenden neuen Denkansätzen vermisst Reheis auch die Einbindung der Opposition. Eine solche sei im Landtag zwar in Aussicht gestellt, aber nie umgesetzt worden. „Was soll die Geheimniskrämerei? Die 640 Ideen der Beamten wurden der Opposition nie vorgestellt.“ Dementsprechend hatte die SPÖ eine Anfrage an den zuständigen Landesrat Josef Geisler (ÖVP) gerichtet. Geisler saß als Landeshauptmannstellvertreter ebenso wie sein grünes Pendant, Ingrid Felipe, an der Spitze der Steuerungsgruppe. Diese clusterte die 640 Ideen in vier Kategorien, von „harmlos in der Umsetzung“ bis „politisch heikel“.

Geisler erkennt auf jeden Fall „keine Geheimniskrämerei“. Die Ideen würden auch nicht unter Verschluss gehalten. „Die Lebenserfahrung hat mich gelehrt, dass im elektronischen Zeitalter das verordnete Siegel der Verschwiegenheit fast schon zwangsläufig das Gegenteil bewirkt“, sagt er in der Anfragebeantwortung. Es sei wenig sinnvoll, die Diskussion wieder bei null zu beginnen, indem man den Steuerungskreis um die Oppositionsparteien erweitere. „Einige Maßnahmen konnten rasch umgesetzt werden. Andere im Sozial- und Gesundheitsbereich laufen“, sagt Geisler. In seinem Bereich sei beispielsweise das Grundverkehrsgesetz entrümpelt worden. 6400 Erledigungen pro Jahr würden allein dadurch weniger anfallen, indem die Anzeigepflicht im Verkehr mit bebauten Grundstücken gestrichen worden sei. Das Almschutz- und das Feldschutzgesetz würden ebenso noch modernisiert wie das Fischereigesetz.

Das alles haut Reheis nicht um. Er ortet „eine dürftige Faktenlage“, und daher habe die Regierung einfach „Angst vor der Kritik der Oppositionsparteien“. Geisler kann da nur verneinen. „Furcht ist es sicher nicht, die mich leitet“, lässt er die SPÖ wissen.